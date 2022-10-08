О приветствии для диктатора сообщают российские СМИ. Только среди тех, кто прислал поздравления Путину – не так много людей. Из Китая, например, диктатор поздравлений не получил.

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Кто поздравил Путина

По данным пропагандистских медиа, Владимира Путина поздравили:

диктатор КНДР Ким Чен Ин;

самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко, подаривший Путину сертификат на трактор "Беларус";

президент Никарагуа Даниэль Ортега;

президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

президент Кубы Мигель Диас-Канель;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передавший Путину пирамиду из дынь и арбузов;

президент Турции Реджеп Эрдоган;

президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса;

член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Также, вероятно, Путин получил поздравления от лидеров стран СНГ, которых диктатор созвал на неформальный саммит. Наверное, чтобы обеспечить себе хоть какие-то приветствия.

Флешмоб "Дед иди"

Пока пропагандисты пытались сделать юбилей диктатора похожим на празднование дней рождений диктаторов в КНДР, в России начался интересный флешмоб с хетштегом "Дед иди".

"Дед иди" в России / Фото из соцсетей

Кроме этого, появился другой хороший флешмоб – сожжение портретов Путина. Таких видео в сети немало, однако мы хотим показать лучшее.

Дед, горы: смотрите видео

Украинцы же не только активно желали диктатору, чтобы это был его последний день рождения в жизни. На временно оккупированных территориях наши граждане рвали, жгли и смывали в унитаз портреты диктатора, который отдал приказ об убийстве украинцев, который выполняют его прихвостни-оккупанты.

Украинцы на временно оккупированных территориях тоже "приветствовали" диктатора: смотрите видео

Интересно – оригинальное поздравление Путину от Эстонии: смотрите видео