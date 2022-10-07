"Хлопковый сувенир" имениннику

Так как поздравлять Путина украинцы желания не имеют. Логично остановиться на Дне Хлопка. Так, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк намекнула, что именно такое приветствие подготовили Вооруженные Силы Украины Путину.

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Вообще приветствовать его не хочется, но при его притяжении и любви, так скажем, к сакральным датам и скрепам, можем отметить, что сегодня, кстати, Всемирный день хлопка. Вот сувенир ему будет именно такой,

– сказала Гуменюк.

Справка. В 2021 году Генеральная Ассамблея ООН приняла провозгласить 7 октября каждый год Всемирным днем хлопка, поскольку хлопок имеет историческое значение как глобальный сырьевой товар.



7 октября День Хлопка / Скриншот

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук тоже обратил внимание на интересное совпадение и пожелал ВСУ сегодня "набрасывать" как можно больше "хлопка" российской армии.

Братчук тоже сказал, что уверен, что в этом году диктатор отмечает свой День рождения в последний раз.

Последний День рождения диктатора

Российскому президенту Владимиру Путину сегодня исполнилось 70 лет.

В ОК "Юг" предупредили, что в этот день Россия может прибегнуть к традиционным провокациям, поэтому в Украине усилена угроза ракетных ударов.

Кстати, политолог Николай Давидюк убежден: это последний День рождения Путина, и спонсорами этого будут ВСУ. По его словам, диктатор будет праздновать юбилей "в бункере с тремя своими олигархами".

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