"Бавовняний сувенір" імениннику

Тож, оскільки вітати Путіна українці бажання не мають. Логічно зупинитись на Дні Бавовни. Так, речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк натякнула, що лише таке вітання підготували Збройні Сили України Путіну.

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Взагалі вітати його геть не хочеться, але при його тяжінні та любові, так скажімо, до сакральних дат і скрепів, можемо відзначити, що сьогодні, до речі, Всесвітній день бавовни. Ось сувенір йому буде саме такий,

– сказала Гуменюк.

Довідка. У 2021 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила проголосити 7 жовтня кожного року Всесвітнім днем бавовни, оскільки бавовна має історичне значення як глобальний сировинний товар.



7 жовтня День Бавовни / Скриншот

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук теж звернув увагу на цікаве співпадіння та побажав ЗСУ сьогодні "накидати" якомога більше "бавовни" російській армії.

Братчук також сказав. що впевнений, що цьогоріч диктатор відзначає свій День народження востаннє.

Останній День народження диктатора

Російському президенту Владіміру Путіну сьогодні виповнилося 70 років.

В ОК "Південь" застерегли, що цього дня Росія може вдатися до традиційних провокацій, тож в Україні посилена загроза ракетних ударів.

До слова, політолог Микола Давидюк теж переконаний: це останній День народження Путіна, і спонсорами цього будуть ЗСУ. За його словами, диктатор святкуватиме ювілей "у бункері з трьома своїми олігархами".

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