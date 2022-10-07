Про це 24 каналу сказала речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона натякнула, що на ювілей Путін отримає від українських військових "бавовняний сувенір".

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Путіна очікує "гаряче" привітання

Загальновідомо, що російський головнокомандувач має нездорове тяжіння до сакральних дат. Варто згадати хоча б його наказ досягти успіхів на Донбасі "до 9 травні". Ба більше, російські окупанти неодноразово вдавалися до цинічних обстрілів мирного населення у дні, які мають для України велике значення, до прикладу – День Конституції та День Незалежності.

Сьогодні Всесвітній день бавовни. Можливо, що "сувенір" йому буде саме такий,

– Зауважила вона.

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