Об этом 24 каналу сказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она намекнула, что на юбилей Путин получит от украинских военных "хлопчатобумажный сувенир".

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Путина ожидает "горячее" поздравление

Общеизвестно, что российский главнокомандующий имеет нездоровое тяготение к сакральным датам. Следует вспомнить хотя бы его приказ добиться успехов на Донбассе "до 9 мая". Более того, российские оккупанты неоднократно прибегали к циничным обстрелам мирного населения в дни, которые имеют для Украины большое значение, к примеру – День Конституции и День Независимости.

Сегодня Всемирный день хлопка. Возможно, что "сувенир" ему будет именно такой,

– заметила она.

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