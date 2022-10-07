Об этом 24 каналу сказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она намекнула, что на юбилей Путин получит от украинских военных "хлопчатобумажный сувенир".
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Путина ожидает "горячее" поздравление
Общеизвестно, что российский главнокомандующий имеет нездоровое тяготение к сакральным датам. Следует вспомнить хотя бы его приказ добиться успехов на Донбассе "до 9 мая". Более того, российские оккупанты неоднократно прибегали к циничным обстрелам мирного населения в дни, которые имеют для Украины большое значение, к примеру – День Конституции и День Независимости.
Сегодня Всемирный день хлопка. Возможно, что "сувенир" ему будет именно такой,
– заметила она.
День рождения Путина: последние новости
- Российскому президенту Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет. В этот день Россия может прибегнуть к традиционным провокациям, поэтому в Украине усилена угроза ракетных ударов.
- Поздравления от украинцев не заставили себя ждать. Жена Александра Усика Екатерина обратилась к кремлевскому вождю. "Владимир Владимирович, желаю вам, чтобы голоса в вашей голове сегодня говорили немного тише, потому что перед смертью человеку должно становиться немного легче. С днем рождения", – написала она.
- Политолог Николай Давидюк убежден: это последний День рождения Путина и спонсорами этого будут ВСУ. По его словам, диктатор будет праздновать юбилей "в бункере с тремя своими олигархами".