Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, російський президент наразі виступає як пасивний спостерігач і думає над тим, як йому залишитися при владі та зберегти життя.
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"Путін – 4 людина за впливом у Росії"
Так, сьогодні найсильніша армія в Росії, ймовірно, у власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Друге та третє "місця" між собою ділять очільник Чечні Рамзан Кадиров та командувач Росгвардії Віктор Золотов. Тоді як війську російського президента лишається "посісти" лише четверте місце.
Раніше у нього була "друга армія" у світі, а сьогодні в нього четверта за силою в Росії. Відповідно, якщо в нього четверта армія за силою, то він 4 – за впливом,
– зауважив політолог.
Він додав, ще 7 – 8 місяців назад російська політика була політикою інтриг та грошей, тобто в кого більше грошей – той і впливовіший. Сьогодні ж вона стала силовою політикою.
Повний стрім з Михайлом Шейтельманом: дивіться відео
Путіна критикують його ж посіпаки
- Глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикували військове командування Росії за втрату Лимана. Після поразки біля Лимана, вони звинуватили російське військове командування в нездатності оперативно відреагувати на загострення ситуації.
- Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив, ймовірно, такі нападки Кадирова та Пригожина на Міноборони Росії та Сєргєя Шойгу санкціоновані самим Путіним. Крім того, він додав, що простежується глибокий розкол російського президента з армією.
- Військово-політичне керівництво та бізнес-еліта вже готують внутрішню "партію миру", щоб підготувати собі "подушку безпеки". Так, керівництво Кремля зараз намагається відмежувати себе від Путіна, щоб зберегти стан і не розділити його фіаско.
- У The Washinghton Post повідомили, що людина з найближчого оточення Путіна розкритикувала неефективність управління військовою кампанією та вказала на помилки, які допустило її керівництво. Ця ситуація є найяскравішим свідченням заворушень у російському керівництві у питанні війни.