Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, російський президент наразі виступає як пасивний спостерігач і думає над тим, як йому залишитися при владі та зберегти життя.

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"Путін – 4 людина за впливом у Росії"

Так, сьогодні найсильніша армія в Росії, ймовірно, у власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Друге та третє "місця" між собою ділять очільник Чечні Рамзан Кадиров та командувач Росгвардії Віктор Золотов. Тоді як війську російського президента лишається "посісти" лише четверте місце.

Раніше у нього була "друга армія" у світі, а сьогодні в нього четверта за силою в Росії. Відповідно, якщо в нього четверта армія за силою, то він 4 – за впливом,

– зауважив політолог.

Він додав, ще 7 – 8 місяців назад російська політика була політикою інтриг та грошей, тобто в кого більше грошей – той і впливовіший. Сьогодні ж вона стала силовою політикою.

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