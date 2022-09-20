Іншим проявом кризи є також й те, що кремль вже не має монополії на насильство, делегуючи ці повноваження іншим суб'єктам. Про це 24 каналу розповів російський публіцист з Вашингтона Андрій Піонтковський.

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Символи розпаду

Експерт зазначив, що на сьогодні прігожин та кадиров символізують форсування дезінтеграційних процесів у росії.

Вони як близнюки-брати. Кадиров та прігожин – це два символи незворотного розпаду злочинної російської держави. Кадиров символізує його адміністративно-територіальний розпад, оскільки Ічкерія – це перша етнічна квазідержава. А розпад, який символізує прігожин – ще страшніший,

– пояснив політолог.

За його словами, якщо держава віддає свою функцію насильства злочинцям, бандитам, садистам та серійним вбивцям, що підкреслює сам прігожин, то це акт самогубства держави.

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На його думку, щодо ситуації у росії сьогодні можна проводити історичні паралелі. Зокрема, "з холодним літом 1953 року", коли після смерті сталіна з тюрем почали випускати злочинців.

"Це також 1917 рік, коли царський уряд, бажаючи поставити хрест над святою Софією й відібрати якісь протоки, озброїв 10 мільйонів безграмотних селян гвинтівками, пославши їх на 4 роки гнити в окопи. Вони потім повернулися до столиці вже злочинцями. Наділі розстрілювали кілька років усю країну", – додав Піонтковський.

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Він вказав, що росія вже програла цю війну, тому процеси розпаду країни прискоряться.

Після неминучої математичної поразки росії, що будуть витворювати ці загони прігожина, які вже відчули запах крові у своїх злочинах проти українського мирного населення? У росії вони те саме робитимуть: прийдуть на рубльовку за більш серйозною здобиччю, ніж за українськими порохотягами,

– резюмував політолог.

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Ексглава МЗС України Павло Клімкін вважає, що путін та росія перетворилися на невдах на очах у всього світу.

Водночас політолог Павло Лисянський зауважив, що звільнення тимчасово окупованих територій від російського агресора матиме безліч позитивів для України. Зокрема, це може спричинити структурні зміни у росії та сприятиме краху путіна.

Російський опозиціонер Ігор Яковенко переконаний, що під час саміту країн Шанхайської організації співробітництва (ШОС) глава кремля владімір путін сподівався на військову та економічну допомогу від країн Азії. Однак замість цього він отримав неодноразові приниження.

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