Другим проявлением кризиса является также то, что кремль уже не имеет монополии на насилие, делегируя эти полномочия другим субъектам. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

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Символы распада

Эксперт отметил, что на сегодняшний день пригожин и кадыров символизируют форсирование дезинтеграционных процессов в россии.

Они как близнецы-братья. Кадыров и пригожин – это два символа необратимого распада преступного русского государства. Кадыров символизирует его административно-территориальный распад, поскольку Ичкерия – это первое этническое квазигосударство. А распад, который символизирует пригожин – еще страшнее,

– объяснил политолог.

По его словам, если государство отдает свою функцию насилия преступникам, бандитам, садистам и серийным убийцам, что подчеркивает сам пригожин, это акт самоубийства государства.

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По его мнению, по ситуации в россии сегодня можно проводить исторические параллели. В частности, "с холодным летом 1953 года", когда после смерти сталина из тюрем стали выпускать преступников.

"Это также 1917 год, когда царское правительство, желая поставить крест над святой Софией и отобрать какие-то проливы, вооружило 10 миллионов безграмотных крестьян винтовками, послав их на 4 года гнить в окопы. Они затем вернулись в столицу уже преступниками. На деле расстреливали несколько лет всю страну", – добавил Пионтковский.

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Он указал, что россия уже проиграла эту войну, поэтому процессы распада страны ускорятся.

После неминуемого математического поражения россии, что будут вытворять эти отряды пригожина, которые уже почувствовали запах крови в своих преступлениях против украинского мирного населения? В россии они то же будут делать: придут на рублевку за более серьезной добычей, чем за украинскими пылесосами,

– резюмировал политолог.

Авторитет путина падает: последние новости

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что путин и россия превратились в неудачников на глазах у всего мира.

В то же время политолог Павел Лисянский отметил, что освобождение временно оккупированных территорий от российского агрессора будет иметь множество позитивов для Украины. В частности, это может повлечь за собой структурные изменения в россии и способствовать краху путина.

Российский оппозиционер Игорь Яковенко убежден, что во время саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава кремля владимир путин надеялся на военную и экономическую помощь от стран Азии. Однако вместо этого он получил неоднократные унижения.

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