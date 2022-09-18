Таку думку 24 каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський. Раніше російський публіцист Андрій Піонтковський припустив, що в росії ніхто не готовий узяти на себе роль наступника путіна.

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Росія спостерігала за безпекою

Вігірінський розповів, що світ не готовий до розпаду росії з кількох причин. Перша – це те, що росія – велика за площею країна, яка є умовним гарантом, або краще сказати спостерігачем за безпекою на Кавказі, Близькому Сході тощо.

Передати цю роль комусь іншому, глобальному одному гравцю Захід поки не готовий. Попри те, що ми бачимо комунікацію і пошук точок дотиків з Туреччиною, Казахстаном,

– зазначив політолог.

Ядерна безпека

Наступною причиною він назвав те, що росія становить загрозу ядерній безпеці країн Заходу. Зокрема політолог пригадав, що з розпадом срср ядерне питання було одним з головних.

"Одна з вимог по визнанню суверенітету України було те, що вона відмовляється від ядерного арсеналу", – наголосив Вігірінський.

Політолог додав, що обов'язково має відбутись денуклеаризація росії. Утім це більшою мірою добровільний процес.

Після розпаду росії з'явиться купа незрозумілих лідерів з військовим беком, які мають доступ до ядерної зброї, однак з ними немає можливості комунікувати. Їх неможливо буде всадити за стіл перемовин і підписати з ними певні договори щодо відмови від використання ядерної зброї.

Формування нових утворень

Вігірінський продовжив, що ще одна проблема, яка виникає – це те, як формуватимуться нові республіки, держави, утворення. Чи вони формуватимуться на основі права нації на самовизначення, чи за допомогою військових завоювань.

Тобто той, хто більше захопив територій, той і створив державу. Однак потім постає питання, як втримати це. Будуть громадянські війни і загроза безпеці оточення,

– підкреслив він.

Для Європи може бути ще більше загроз

За словами Вігірінського, з розпадом росії Європа отримає ще більше нових загроз, тепер від кількох нових республік. Зважаючи на це, показовою є заява Олафа Шольца про те, що Німеччина буде гарантом безпеки Євросоюзу.

"Мілітаризація Німеччини, в тому сенсі, що вона дійсно розвиватиме збройні сили. На це вже сформовані окремі бюджети", – зазначив політолог.

На його думку, для розвитку збройних сил слід розуміти від кого надходить потенційна загроза. Нині це росія, однак з розпадом росії таких загроз буде декілька. Сьогодні світ вступає з умовного мирного періоду існування до мілітаризованої військової форми підготовки до протистоянь.

Конфліктів ставатиме більше

Вігірінський також сказав, що з розпадом росії побільшає конфліктів. Зокремо вже остаточно припинить функціонувати квазіефективна ОДКБ. Нині вона бодай якось регулює конфліктні питання між багатьма країнами, в яких є взаємні претензії одна до одної.

На фоні політичного діалогу створюється видимість, що росія відіграє певну роль, зокрема, в конфлікті між Вірменією й Азербайджаном,

– зауважив він.

Для розколу необхідні відповідні настрої всередині країни

Політолог додав, що окрім військової поразки, для розпаду росії необхідні відповідні настрої всередині країни чи хоча б всередині певних суб'єктів. Треба, щоб вони усвідомлювали, що вони робитимуть зі своєю самостійністю. Як вони економічно розвиватимуться, з ким співпрацюватимуть.

"Сценарій розпаду не розглядається як один із пріоритетних. Однак цей варіант може виникнути спонтанно й до нього все ж треба готуватись", – підсумував він.

Вігірінський про те, чому Захід не готовий до розпаду росії: дивіться відео

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