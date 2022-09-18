Відома російська "опозиціонерка" та "ліберальна журналістка", здається, спалилася. Вона розкритикувала українців за "нацизм", повідомляє 24 канал.

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Чому Ксенія Собчак звинуватила українців у нацизмі

Бренд одягу Zara використав для нової рекламної кампанії в інстаграмі відому російську топмодель Наталю Водянову. Українці прийшли у коментарі, щоб нагадати, що росія – країна терористка. Люди намагались пояснити, що співпраця з росіянкою наразі недоречна, оскільки просто зараз російська арміє тероризує мирних українців. Озброєння, до слова, закуповують з податків росіян, таких як Наталя Водянова.

Після цього Собчак вибухнула критикою, звинувачуючи українців у "нацизмі". Росіянка заявила, що вимагати заборону для росіян знімати фільм для Канн, робити рекламу з міжнародними брендами та обмеження в'їзду російських громадян до Європи – це нацизм. Мовляв, українці борються не з тим, що потрібно.

А ми принагідно нагадаємо, що зазвичай "хороший росіянин" ламається або після запитання чий Крим або ж на запитаннях про репарації чи санкції проти громадян росії.

Як модель Наталя Водянова висловлювалась про війну росії проти України

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну російська топмодель висловила свої співчуття усім матерям, які страждають "від наслідків нещодавніх подій" та іншим українцям, на яких вплинув цей "конфлікт". Водянова писала, що перераховуватиме гроші для українців в благодійні фонди, проте не назвала війну війною та не закликала путіна зупинити агресію.

Як мати я співчуваю всім матерям, які страждають від наслідків нещодавніх подій в Україні, і всім, на кого вплинули цей конфлікт. Жінки нестимуть основний тягар цього конфлікту, і я хочу, щоб вони знали, що вони не самотні. Я не можу допомогти поодинці, але разом, як співтовариство, ми можемо багато зробити. Я перераховуватиму організації, яким ви можете пожертвувати, щоб допомогти, і яким я жертвуватиму,

– написала вона.

Це був єдиний пост моделі щодо повномасштабної війни її країни проти України. А фонди з переліку, яким вона поділилася, здебільшого російські.

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