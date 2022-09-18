Известная российская "оппозиционерка" и "либеральная журналистка", кажется, спалилась. Она подвергла критике украинцев за "нацизм", сообщает 24 канал.

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Почему Ксения Собчак обвинила украинцев в нацизме

Бренд одежды Zara использовал для новой рекламной кампании в инстаграме известную российскую топ-модель Наталью Водянову. Украинцы пришли в комментарии, чтобы напомнить, что россия – страна террорист. Люди пытались объяснить, что сотрудничество с россиянкой пока неуместно, поскольку прямо сейчас российская армия терроризирует мирных украинцев. Вооружение, к слову, закупают с налогов россиян, таких как Наталья Водянова.

После этого Собчак разразилась критикой, обвиняя украинцев в "нацизме". Россиянка заявила, что требовать запрета для россиян снимать фильм для Канн, делать рекламу с международными брендами и ограничение въезда российских граждан в Европу – это нацизм. Мол, украинцы борются не с тем, чем нужно.

А мы напомним, что обычно "хороший россиянин" ломается либо после вопроса "чей Крым?", либо же на вопросах о репарациях или санкциях против граждан россии.

Как модель Наталья Водянова высказывалась о войне россии против Украины

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину российская топ-модель выразила свои соболезнования всем матерям, страдающим "от последствий недавних событий", и другим украинцам, на которых повлиял этот "конфликт". Водянова писала, что будет перечислять деньги для украинцев в благотворительные фонды, однако не назвала войну войной и не призвала путина остановить агрессию.

Как мать я сочувствую всем матерям, страдающим от последствий недавних событий в Украине, и всем, на кого повлияли этот конфликт. Женщины будут нести основное бремя этого конфликта, и я хочу, чтобы они знали, что они не одиноки. Я не могу помочь в одиночку, но вместе, как сообщество, мы можем многое сделать. Я буду перечислять организациям, которым вы можете пожертвовать, чтобы помочь, и которым я буду жертвовать,

– написала она.

Это был единственный пост модели по поводу полномасштабной войны ее страны против Украины. А фонды из перечня, которым она поделилась, в большинстве своем российские.

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