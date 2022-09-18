Однак швидше за міжнародних партнерів на провали путіна відреагує його власне оточення. Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.

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За його словами, візит на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) був для очільника кремля останнім шансом продемонструвати своєму оточенню, що він – серйозний міжнародний діяч.

Однак диктатор в Узбекистані "отримав кілька ляпасів" навіть від найближчих союзників – Індії та Китаю і повертається до росії ні з чим.

Зараз перед оточенням путіна постало питання про те, що він їм зовсім не потрібен. Він, як камінь на шиї. Від нього немає жодної користі,

– наголосив Піонтковський.

Як путіна можуть усунути від влади

Як розповів публіцист, у росії вже обговорюють, як усунути очільника кремля від влади.

Найближчим часом можуть оголосити, що путін хворіє і тимчасово за станом здоров'я передає владу раді безпеки,

– припустив Піонтковський.

За його словами, оточення очільника кремля чітко усвідомлює, що його треба позбутися.

"Однак ніхто не готовий зараз взяти на себе роль наступника. Ніхто не хоче брати на себе персональну відповідальність у вирішенні завдання, як в умовах програної війни в Україні зберегти владу. Адже на кону стоїть величезна кількість власності", – сказав публіцист.

Тому, за його словами, у росії оберуть "м'який шлях" переходу влади у колективні руки.

Що це означатиме для України

За словами Піонтковського, у випадку, якщо цей план втілять у життя, до влади прийдуть "такі ж негідники, як і путін". Однак вони будуть поступливішими у питанні війни в Україні.

Усі вони ненавидять Україну і були б щасливі знищити цю державу. Однак зараз у них змінилися пріоритети. Найважливіше для оточення путіна – зберегти владу і величезний капітал. Це важливіше зараз, ніж придушення України,

– зазначив публіцист.

Він припустив, що рада безпеки росії після відсторонення путіна буде торгуватися з Києвом та Заходом.

"Як перший крок їм доведеться погодитися з ультиматумом колективного Заходу щодо України та відвести російські війська на лінію кордонів 23 лютого, не чекаючи, поки це зроблять ЗСУ", – зазначив публіцист.

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