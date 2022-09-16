Про те, що путін неодноразово у своїх останніх заявах акцентував саме на Донбасі помітив і російський правозахисник Марк Фейгін. Свою думку з цього приводу він висловив 24 каналу.

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За його словами, казав про це ще на економічному форумі, а зараз повторив і на своєму останньому брифінгу.

Це спосіб "відігратись", раптом що. Все для того, щоб потім це показати як нібито доконаний факт, мовляв, "ми з початку оголошували, що "підтримуємо" псевдореспубліки,

– сказав Фейгін.

Правозахисник також наголосив на тому, як кремлівський диктатор відповів на питання щодо контрнаступу Збройних Сил України.

"Путін відповів, що "ми подивимось". А на що дивитись, як це вже відбулось? Дивіться тепер у бік Луганська", – додав він.

Путін стає обережним у висловлюваннях

Також, як він додав, глава кремля стає дуже обережним у тому, що говорить, а у заявах посилається на генштаб. Річ у тім, що він розуміє, якщо втратить Луганськ з-під контролю, йому також потрібно буде якось це пояснювати своєму населенню.

"Він усвідомлює, якщо продовжиться наступ України, звільнення своїх територій, то повинен залишити собі хоч якусь лазівку. Якесь місце, куди він зможе риторично відійти й виправдатись. Усе це виглядає дуже незграбно, хоча він намагається бути спокійним. Однак ситуація на фронті доводить, що йому потрібно дуже намагатись, щоб приховати емоції", – підкреслив Фейгін.

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