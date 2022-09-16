О том, что путин неоднократно в своих последних заявлениях акцентировал именно на Донбассе, заметил и российский правозащитник Марк Фейгин. Свое мнение на этот счет он высказал 24 каналу.

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По его словам, говорил об этом еще на экономическом форуме, а сейчас повторил и на своем последнем брифинге.

Это способ "отыграться", вдруг что. Все для того, чтобы потом это показать как якобы свершившийся факт, мол, "мы с начала объявляли, что "поддерживаем" псевдореспублики,

– сказал Фейгин.

Правозащитник также отметил, как кремлевский диктатор ответил на вопрос о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины.

"Путин ответил, что "мы посмотрим". А на что смотреть, как это уже произошло? Смотрите теперь в сторону Луганска", – добавил он.

Путин становится осторожным в высказываниях

Также, как он добавил, глава кремля становится очень осторожным в том, что говорит, а в заявлениях ссылается на генштаб. Дело в том, что он понимает, если потеряет Луганск из-под контроля, ему тоже нужно будет как-то объяснять своему населению.

"Он осознает, если продолжится наступление Украины, освобождение своих территорий, то должно оставить себе хоть какую-то лазейку. Какое-то место, куда он сможет риторически отойти и оправдаться. Все это выглядит очень неуклюже, хотя он пытается быть спокойным. Однако ситуация на фронте доказывает, что ему нужно очень стараться, чтобы скрыть эмоции", – подчеркнул Фейгин.

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