Проста російська дівчина з підмосков'я просить свого партнера привозити нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників. Також вона просить голову, пише 24 канал.

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Дівчина просить голову та китель для рольових ігор

Росіянка мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався до ПВК "вагнер" і тоді він зможе подарувати їй все, що вона хоче. При цьому окупант не хоче бути вагнерівцем.

Привезеш мені купу кителів, чиюсь голову. Я Лізці показувала, як вагнера відрізали голову мужику,

– каже росіянка.

Також вона запитала, чи привезе її обранець для неї нашивки з убитих тіл. Він сказав, що має кілька та привезе. Також у нього є кілька іменних шевронів, чому росіянка дуже зраділа. Далі вона захотіла, щоб він знайшов їй "берци" з убитого тіла.

При цьому дівчина, вихована на "великій" російській культурі, мріє використати "хахляцкій кітєль" у рольових іграх зі своїм майбутнім чоловіком.

Іллюша, я хочу китель хохляцький і влаштовувати з тобою рольові ігри,

– наголошує загарбнику кохана.

Він вирішив трішки заспокоїти дівчину та заявив, що передусім прагне якнайшвидше втекти з війни, а на все інше йому все одно. Натомість вона відповіла, що без кителя він втекти до неї не може.

Аудіозапис розмови:

Ще один окупант любить для розваги стріляти курей

В іншій перехопленій розвідкою розмові окупант розповідає, що в тимчасово окупованому селі у нього нудне життя, але коли краде та мародерить – це "прикольно". Під час спілкування з дівчиною він поділився, що "залітає" в покинуті будинки, проникає у гаражі й викрадає транспортні засоби. Йому подобається безкарно ганяти вулицями та стріляти по курках.

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