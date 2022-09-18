Розвідка перехопила розмову російського загарбника, який перебуває в окупованому селі, з дівчиною. Він самостійно зізнався у кількох злочинах, пише 24 канал.

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Що розповів окупант

Росіянин розповідав, що "залітає" в покинуті будинки, проникає у гаражі і, якщо йому вдається завести якийсь мотоцикл, то він його викрадає.

На запитання для чого йому це він відповів, що місцевих потрібно позбавляти транспорту. Але загалом то просто "прикольно", коли безкарно можна робити все, що заманеться. Таке враження, ніби окупант думає, що потрапив не на війну, а в GTA.

По-перше, треба якось транспорт викорінювати, тому що мирні можуть по-тихому їздити до своїх та передавати, що відбувається в селі. А по-друге, просто прикольно безкарно ганяти вулицями, вчитися водити всяку х**ню від н**уй робити, грати в GTA, стріляти по курках на**й,

– розповів російський загарбник.

Також він розповів, що днями таким чином розбив чиюсь машину та скутер.

Аудіозапис розмови:

Утікаючи від ЗСУ, росіяни забули взяти крадену техніку

Днями на покинутих позиціях російських загарбників у Херсонській області знайшли пральну машину. Також там були спотворені російською символікою цивільні автівки.

Натомість на Слобожанщині на позиціях окупантів крім пралки знайшли радіатори, батареї та котли, які були спаковані для вивезення.

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