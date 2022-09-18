Разведка перехватила разговор российского захватчика, находящегося в оккупированном селе, с девушкой. Он сам признался в нескольких преступлениях, пишет 24 канал.

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Что рассказал оккупант

Россиянин рассказывал, что "залетает" в заброшенные дома, проникает в гаражи и, если ему удается завести какой-нибудь мотоцикл, то он его угоняет.

На вопрос, зачем ему это, он ответил, что местных нужно лишать транспорта. Но в общем-то просто "прикольно", когда безнаказанно можно делать все что вздумается. Такое впечатление, словно оккупант думает, что попал не на войну, а в GTA.

Во-первых, нужно как-то транспорт ликвидировать, потому что мирные могут по-тихому ездить к своим и передавать что происходит в селе. А во-вторых, просто прикольно безнаказанно гонять по улицам, учиться водить всякую х**ню от н**уй делать, играть в GTA, стрелять по курам на**й,

– рассказал российский захватчик.

Также он рассказал, что на днях таким образом разбил чью-то машину и скутер.

Аудиозапись разговора:

Убегая от ВСУ, россияне забыли забрать краденую технику

На днях на заброшенных позициях российских захватчиков в Херсонской области нашли стиральную машину. Также там были обезображенные российской символикой гражданские автомобили.

В то же время на Слобожанщине на позициях оккупантов, кроме стиральной машины, нашли радиаторы, батареи и котлы, упакованные для вывоза.

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