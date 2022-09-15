Свої невдачі кремлівські бійці вирішили традиційно залити алкоголем. Зокрема у Веселому, що на Херсонщині, окупанти залізли до підвалу виноробні князя Трубецького та вкрай зраділи побаченому. Відповідне відео у соцмережах оприлюднив журналіст Олег Батурін.

до теми На тлі контрнаступу: російські підрозділи заливаються алкоголем та стріляють по своїх

Як окупанти спиваються на Херсонщині: подробиці з перших уст

Вино, багато вина… Я просто в **уї від усього. Ось так, хлопці, живуть деякі сепаратисти, на зразок мене,

– підкреслив загарбник.

Окупанти у виноробні Трубецького: дивіться відео

https://www.facebook.com/100000443906385/videos/489384746338240/

Виноробня Трубецького в окупації: що відомо

росіяни паралізували роботу виноробні ще наприкінці березня. окупанти замінували доступ до виноградників та понівечили майно лабораторії. Про це компанія заявила на своїй фейсбук-сторінці.

Зверніть увагу! Виноробню князя Трубецького запустили ще у 1896-му році. Її продукцію продавали не лише в Україні, а й у Європі. За словами генерального менеджера Андрія Стрільця, з цьогорічного врожаю планували зробити близько 350 тисяч пляшок вина.

Випивати для росіян – звичне явище

Любов'ю до алкоголю кремлівські бійці прославилися ще давно. Коли ж почали осмислювати свою поразку, стали заливатися ще більше. За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, прорив наших Сил оборони на Харківщині та Херсонщині деморалізував ворога.

Через успіхи української армії до оковитої звертаються не лише звичайні російські військові, а й найближче оточення путіна. Тож диктатор намагається розгорнути пропаганду здорового способу життя.

До речі, станом на ранок, 15 вересня, за даними Генштабу, ворог втратив вже майже 54 тисячі своїх військових. Тож напевно все, що залишилося росіянам, – запивати поразку, яка вже не за горами.

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