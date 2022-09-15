Свої невдачі кремлівські бійці вирішили традиційно залити алкоголем. Зокрема у Веселому, що на Херсонщині, окупанти залізли до підвалу виноробні князя Трубецького та вкрай зраділи побаченому. Відповідне відео у соцмережах оприлюднив журналіст Олег Батурін.

до теми На тлі контрнаступу: російські підрозділи заливаються алкоголем та стріляють по своїх

Як окупанти спиваються на Херсонщині: подробиці з перших уст

Вино, багато вина… Я просто в **уї від усього. Ось так, хлопці, живуть деякі сепаратисти, на зразок мене,
– підкреслив загарбник.

Окупанти у виноробні Трубецького: дивіться відео

https://www.facebook.com/100000443906385/videos/489384746338240/

Виноробня Трубецького в окупації: що відомо

росіяни паралізували роботу виноробні ще наприкінці березня. окупанти замінували доступ до виноградників та понівечили майно лабораторії. Про це компанія заявила на своїй фейсбук-сторінці.

Випивати для росіян – звичне явище

До речі, станом на ранок, 15 вересня, за даними Генштабу, ворог втратив вже майже 54 тисячі своїх військових. Тож напевно все, що залишилося росіянам, – запивати поразку, яка вже не за горами.

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