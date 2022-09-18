Простая русская девушка из подмосковья просит своего партнера привозить нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников. Также она просит голову, пишет 24 канал.

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Девушка просит голову и китель для ролевых игр

Россиянка мечтает, чтобы ее будущий муж по возвращении с войны в Украине трудоустроился в ЧВК "вагнер", и тогда он сможет подарить ей все, что она хочет. При этом оккупант не хочет быть вагнеровцем.

Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как вагнера отрезали голову мужику,

– говорит россиянка.

Также она спросила, привезет ли ее избранник для нее нашивки с убитых тел. Он сказал, что у него есть несколько и что привезет. Также у него есть несколько именных шевронов, чему россиянка очень обрадовалась. Дальше она захотела, чтобы он нашел ей "берцы" с убитого тела.

При этом девушка, воспитанная на "великой" русской культуре, мечтает использовать "хохляцкий китель" в ролевых играх со своим будущим мужем.

Илюша, я хочу китель хохляцкий и устраивать с тобой ролевые игры,

– подчеркивает захватчику любимая.

Он решил немного успокоить девушку и заявил, что прежде всего хочет как можно быстрее бежать с войны, а на все остальное ему все равно. Она ответила, что без кителя он убежать к ней не может.

Аудиозапись разговора:

Еще один оккупант любит ради развлечения стрелять кур

В другом перехваченном разведкой разговоре оккупант рассказывает, что во временно оккупированном селе у него скучная жизнь, но когда ворует и мародерит – это "прикольно". Во время общения с девушкой он поделился, что "залетает" в брошенные дома, проникает в гаражи и угоняет транспортные средства. Ему нравится безнаказанно гонять по улицам и стрелять по курам.

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