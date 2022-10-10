Новые заявления белорусского диктатора говорят об усилении давления на него со стороны России. Такое мнение 24 каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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"Москва заставила Лукашенко действовать"

По словам Фейгина, Александр Лукашенко сопротивляется, как может. Самопровозглашенный президент Беларуси не хочет, чтобы его войска непосредственно участвовали в войне против Украины.

Аргументы, которые Лукашенко наводил Путину, давали ему возможность для маневра. Однако сейчас ему стало труднее. Почему он истерит по поводу "вторжения" Украины в Белоруссию? Все потому, что его "поставили раком", Москва заставила его действовать,

– отметил российский правозащитник.

Что означают заявления белорусского диктатора по Украине

По мнению Фейгина, белорусский диктатор все еще пробует создавать видимость деятельности перед Путиным.

Своими заявлениями Лукашенко компенсирует вторжение на территорию Украины Вооруженных Сил Беларуси. То есть этой гневной риторикой он пытается прикрыть свое бездействие,

– сказал правозащитник.

Какой ультиматум Москва могла поставить Лукашенко

Однако трудно сказать, как долго еще самопровозглашенный президент Беларуси будет способен противиться давлению Путина.

Возможно, Москва поставила ему ультиматум: или ты вводишь войска в Украину, или мы подыщем другого руководителя Беларуси под нашим протекторатом. Я думаю, что Лукашенко находится именно в такой позиции,

– отметил Фейгин.

При этом участие белорусской армии в войне повлечет очень негативные последствия для Лукашенко.

"Если он сам начнет боевые действия, то шансов сохраниться ему лично будет гораздо меньше, чем если бы он все-таки уклонился от участия в войне", — отметил Фейгин.

"Война расширяется силами Москвы"

Правозащитник считает, что разговоры о том, что Беларусь может быть вовлечена в войну, имеют еще одну цель.

Это провокация, чтобы Польша, Литва или Румыния тоже были вовлечены в войну со своей стороны. Война расширяется силами Москвы. Кремль заинтересован в том, чтобы в общем хаосе он остался не один,

– сказал Фейгин.

Каким может быть ответ НАТО

Он добавил, что отчасти намерения Москвы сдерживают то, что Лукашенко демонстрирует нерешительность. И страны НАТО предупреждают, что будет в случае, если зона конфликта будет расширяться.

"Там, где есть зона интересов альянса или его союзников – Грузии, Молдовы и Украины, обязательно будет предел, когда НАТО не сможет оставаться в стороне ", – сказал Фейгин.

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Он добавил, что такой красный предел есть и в отношении Украины.

Если Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине, я уверен, что войска НАТО решатся войти на территорию Украины,

– сказал российский правозащитник.

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