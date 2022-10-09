В этом контексте анализ не может быть ситуативным. Да, надо отдавать себе отчет, какого соглашения Путин хотел с Западом и отдельно с Европейским Союзом до начала активной фазы войны. Об этом 24 каналу сказал политолог Андрей Вигиринский.

К теме Путин создал выжженную пустыню, которая не зарастет и через 50 лет

Что планировал Путин

Вигиринский объясняет, что санкционный режим, который был введен в отношении России с 2014 года в отдельных отраслях – высокие технологии, кибернетика или даже биохимия – до 2023 – 2024 года мог сделать пробел и отставание России от западного мира таким, который не может быть преодолен.

Фактически санкции, когда о них говорят как о долговременной мере сдерживания экономики, они влияли бы в дальнейшем на Россию так, что она никогда не могла бы сравниться по технологическому укладу с теми странами, которые формируют добавленную стоимость. Она навсегда оставалась бы исключительно сырьевым придатком,

– подчеркнул он.

Путину нужно было изменить ситуацию путем блицкрига. Кроме военных целей, агрессии и оккупации, одни из ключевых задач, которые ставил перед собой диктатор, это:

скорый захват территорий Украины;

переформатирование нашего государства в его политическом укладе;

смена военно-политического руководства;

фиаско стран-членов НАТО и ЕС в части выстраивания в Украине существующей в них демократии – с отсутствием коррупции, олигархата и всех проявлений старой "совковой" системы;

Следующий шаг – выдвижение требования странам Запада. "Мол, все то, что вы здесь делали и строили, и все то, что произошло в Украине в 2013 – 2014 годах как Революция достоинства – оно обнулено моими конкретными действиями. Единственное, что вы можете мне сегодня сделать, это ввести определенный пакет санкций.", – объясняет Вигиринский.

Политолог предполагает, что если бы такой сценарий удался, санкции действительно были бы, но не имели характера 6, 7, 8 пакета из-за того, что 70 – 80 процентов территории Украины были оккупированы российскими войсками, и Запад уже значительно не боролся бы за Украину.

И со временем, через год – второй, мы увидели бы рядом с условной "нормализацией" ситуации в самой Украине – приведение ее к стандартам России с доминирующей партией не "Слуг народа", а "Единой России" или тех, кто поддерживает "Единую Россию",

– отмечает Вигиринский.

Также мы увидели нормализацию отношений с Западом, добавляет он, в которых Европа полностью зависима от России с точки зрения сырья, энергетической безопасности и промышленного процветания стран Европейского Союза. Известно, что для них сверхважно благосостояние своих граждан, привыкших жить в покое, без войн и так далее. Путин выдвинул бы ряд условий:

снимайте санкции;

прекратите блокировать технологический экспорт в мою страну;

отменяйте все ограничения, существующие на уровне мировой торговой организации в части правил и отношений с Россией.

отвяжитесь от Североатлантического союза в части обеспечения глобальной безопасности на территории ЕС.

Фактически его глобальная цель заключалась в том, чтобы оторвать Европу от Соединенных Штатов и фактически завязать на нормальных партнерских отношениях, не подрядных и не подсанкционных с Россией. И в его мировоззрении это была вполне вероятная история,

– подчеркивает политолог.

Остался единственный аргумент

По состоянию на сегодняшний день он находится в совершенно иной ситуации, при которой ему нечего предъявить странам Запада в качестве аргумента прислушаться к его требованиям.

"Именно поэтому мы уже несколько месяцев в анализе ситуации на международной арене и в России с привязкой к войне так или иначе упираемся в категорию, которая называется "ядерное оружие". Как последний аргумент – тот, к которому мир не готов, тот, который может привести нашу цивилизацию к гибели", – объясняет Вигиринский.

Учитывая те шаги, которые Путин предпринял за последние две недели, пока он не готов к соглашению, которое не будет учитывать его требования юридического характера – а они будут соответствовать тем изменениям, которые он внес в основной закон.

Соответственно, это "большое соглашение", подчеркивает политолог, невозможно с точки зрения его документального достижения, ведь оно не соответствует ни ситуации на фронте, ни ценностям и обязательствам, которые берут правительства тех стран, которые называются странами западного демократического лагеря.

Нельзя признавать аннексию, нельзя признавать захват территории в 21 веке с использованием военной силы по факту того, что ее заняли с использованием именно вооруженных сил. Нельзя перечеркивать перекраивать границы и нельзя поддаваться на шантаж,

– уверяет политолог.

По словам Вигиринского, те цели, которые кремлевский диктатор априори ставил перед собой, пока недостижимы. К счастью, мы существуем, наша страна сохранилась, она суверенна и борется за свое существование в тех границах, которые существовали на момент ее создания в 1991 году.

Путин переориентируется

"Другие модальности договоренностей с Западом Путин фактически обрезает для себя. Он под влиянием санкций, под влиянием семимесячной войны и ограничений, которые на него справедливо наложены за абсолютно ничем не обусловленную военную агрессию. Он переориентирует свою страну на Восток. И это не поиск вариантов выхода в его случае, а крайность и безальтернативность", – убежден политолог.

Только в странах закрытого типа Северной Кореи или закрытого типа, но с определенными элементами рыночной экономики, существующей в Китае, его политический режим и те люди, которых мы привыкли называть "башнями Кремля", силовики, ФСБ, олигархи могут сохранить возможность вытягивать ренту.

"Ту же ренту, о которой он упоминал, только когда он говорит о коллективном Западе, он говорит, что гегемон вытягивал из колонии ренту. Его олигархи и элита фактически к своей стране относятся к колонии и тоже вытягивают ренту", – отметил Вигиринский.

Путин может сохранить ту систему, которую выстраивал в течение двух десятилетий, только используя аппарат принуждения, аппарат закрытого управления. "Других вариантов по состоянию на сегодняшний день у него в принципе особо нет", – подытожил он.