Столтенберг 11 жовтня виступив на пресконференції у Брюсселі. Там генсек НАТО зауважив, що Росії не вдається досягнути бажаного на полі бою. Тому країна-окупантка вдається до жахливих нападів на цивільну інфраструктуру та мирних жителів України.

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У той час, як Росія все частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на цивільне населення і критичну інфраструктуру, президент Путін зазнає поразки в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Генсек НАТО наголосив, що Путін розпочав цю війну та має її завершити. Російські війська потрібно вивести з території України. Окрім того, Лукашенко має негайно припинити співучасть Білорусі у всьому, що відбувається.

Столтенберг додав: НАТО уважно стежить за ядерними силами Росії. Якщо країна-окупантка атакує, відповідь їй буде єдина та рішуча.

Столтенберг отримав заявку України на вступ до Альянсу

Столтенберг у жовтні 2022 року офіційно отримав заявку України на вступ до Альянсу. Новину повідомив Ігор Жовква – заступник голови Офісу Президента. Наступний етап – обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної Ради.

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