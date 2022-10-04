Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає 24 канал.
Важливо Чи узгоджувала Україна з НАТО свою заявку перед подачею: пояснення Жданова
Як нагадав Жовква, за результатами засідання РНБО президентом України, прем'єр-міністром та головою Верховної Ради направлено звернення до Північноатлантичної організації про заявку України щодо членства.
На сьогодні генеральний секретар Альянсу отримав цю заявку офіційно шляхом ноти від України і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної Ради тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі,
– зазначив Жовква.
Що експерти кажуть про вступ України до НАТО
- Російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський: "70 років НАТО готувалося виконати свій священний обов'язок – захистити цивілізаційний світ Заходу від східної орди. Хто цю функцію виконує зараз? Українська армія".
- Політолог Володимир Фесенко: "Україна фактично підштовхує своїх партнерів, аби вони визначилися. Питання про прискорене приєднання України буде вирішуватися одразу після завершення війни".
- Політичний та економічний експерт Валерій Клочок: "Подання заявки на прискорений вступ до НАТО відбулося саме в той день, коли Путін підписав так звані "міжнародні договори" про визнання незалежними окремих регіонів України. Таким чином Путіну сказали: "На кожен крок ти отримуватимеш ще більше протистояння".
Україна подала заявку на вступ до НАТО: головне
- 30 вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна вже пройшла свій шлях до НАТО і подає заявку до Північноатлантичного Альянсу. Переговори про це тривали вже певний час, і сьогодні Альянс вже готовий по-іншому сприймати Україну.
- Після цього лідери 9 країн НАТО у Східній та Центральній Європі наголосили на підтримці суверенітету нашої держави та закликали збільшити військову допомогу Україні.
- У Пентагоні назвали обов'язкову умову вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Головне – колективне рішення усіх держав-членів.
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