Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає 24 канал.

Важливо Чи узгоджувала Україна з НАТО свою заявку перед подачею: пояснення Жданова

Як нагадав Жовква, за результатами засідання РНБО президентом України, прем'єр-міністром та головою Верховної Ради направлено звернення до Північноатлантичної організації про заявку України щодо членства.

На сьогодні генеральний секретар Альянсу отримав цю заявку офіційно шляхом ноти від України і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної Ради тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі,

– зазначив Жовква.

Зверніть увагу! Після жалюгідної спроби Росії анексувати територію України наша країна подала заявку на вступ до НАТО за скороченою процедурою. Це рішення підтримує майже 90% опитаних українців. Зараз підтримка вступу до НАТО – найвища за історію спостережень.

Що експерти кажуть про вступ України до НАТО

Російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський: "70 років НАТО готувалося виконати свій священний обов'язок – захистити цивілізаційний світ Заходу від східної орди. Хто цю функцію виконує зараз? Українська армія".

Політолог Володимир Фесенко: "Україна фактично підштовхує своїх партнерів, аби вони визначилися. Питання про прискорене приєднання України буде вирішуватися одразу після завершення війни".

Політичний та економічний експерт Валерій Клочок: "Подання заявки на прискорений вступ до НАТО відбулося саме в той день, коли Путін підписав так звані "міжнародні договори" про визнання незалежними окремих регіонів України. Таким чином Путіну сказали: "На кожен крок ти отримуватимеш ще більше протистояння".

Україна подала заявку на вступ до НАТО: головне

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