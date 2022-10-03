Власну думку 24 каналу висловив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він каже, що Україну підтримало 10 країн, а це великий успіх.

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Піонтковський зауважив, що під час промови Зеленський підкреслив найважливішу річ – що Україна вже де-факто член НАТО.

Він пояснив, що завжди було основною перепоною на вступ України до Альянсу останні 15 років було те, що Захід не був готовий боротися та помирати за незалежність нашої країни. Адже це був би обов’язок Альянсу.

За його словами, тепер Захід за 7 місяців війни зрозумів, що їм не треба помирати за Україну, а з російською армією українці впораються самі.

Все що потребує членство НАТО для України – це необмежена підтримка озброєння. Тобто практично так само, як і зараз, але вже зовсім без обмежень та заборон. Це і є членство в НАТО. А як використовувати ту зброю – українська армія сама розбереться,

– заявив публіцист.

Він зазначив, що взагалі Україна зараз має подивитися, чи прийме вона їй когось у справжню організацію Північноатлантичної безпеки.

Піонтковський пояснив, що 70 років НАТО готувалося виконати свій священний обов'язок – захистити цивілізаційний світ Заходу від східної орди.

"Хто цю функцію виконує зараз? Українська армія. 70 років Європа міркувала про те, що НАТО це добре, але все залежить від США, тож їм треба була європейська армія. Але в них нічого не вийшло. І от раптом з’явилася мільйонна європейська армія – Збройні Сили України", – відповів він.

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Публіцист додав, що зараз всі ці питання щодо НАТО зараз по-іншому ставляться, наприклад, які з країн НАТО на сьогодні гідні бути разом з Україною в Альянсі.

Піонтковський зазначив, що заява Зеленського (щодо вступу в НАТО – 24 канал) – це вже не заява боязкого прохача, а заява господаря європейської безпеки.

Адже кожна світова війна закінчується тим, що держави-переможці створюють нову систему безпеки. І в цій війні країна-переможець – це Україна, Велика Британія та США, а також прибалтійські країни,

– підсумував він.

Коли Україну приймуть в НАТО

Піонтковський відповів, що це станеться наступного дня після капітуляції Росії. "Тоді Україна буде прийнята в НАТО протягом кількох годин", – заявив він.

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