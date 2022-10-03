Собственное мнение 24 канала высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он говорит, что Украину поддержали 10 стран, а это большой успех.

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Пионтковский отметил, что во время речи Зеленский подчеркнул важнейшую вещь – Украина уже де-факто член НАТО.

Он объяснил, что всегда основным препятствием для вступления Украины в Альянс последние 15 лет было то, что Запад не был готов бороться и умирать за независимость нашей страны. Ведь это была бы обязанность Североатлантического союза.

По его словам, теперь Запад за 7 месяцев войны понял, что им не нужно умирать за Украину, а с российской армией украинцы справятся сами.

Все, что нужно от членства НАТО для Украины – это неограниченная поддержка вооружения. То есть практически так же, как сейчас, но уже совсем без ограничений и запретов. Это и есть членство в НАТО. А как использовать это оружие – украинская армия сама разберется,

– заявил публицист.

Он отметил, что вообще Украина сейчас должна посмотреть, примет ли она ей кого-нибудь в настоящую организацию Североатлантической безопасности.

Пионтковский объяснил, что 70 лет НАТО готовилось исполнить свой священный долг – защитить цивилизационный мир Запада от восточной орды.

"Кто эту функцию выполняет сейчас? Украинская армия. 70 лет Европа размышляла о том, что НАТО это хорошо, но все зависит от США, поэтому им нужна была европейская армия. Но у них ничего не получилось. И вот вдруг появилась миллионная европейская армия – Вооруженные Силы Украины», – ответил он.

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Публицист добавил, что сейчас все эти вопросы по НАТО по-другому ставятся, например, какие из стран НАТО сегодня достойны быть вместе с Украиной в Альянсе.

Пионтковский отметил, что заявление Зеленского (о вступлении в НАТО – 24 канал) – это уже не заявление робкого просителя, а заявление хозяина европейской безопасности.

Ведь каждая мировая война кончается тем, что государства-победители создают новую систему безопасности. И в этой войне страна-победитель – это Украина, Великобритания и США, а также прибалтийские страны,

– подытожил он.

Когда Украину примут в НАТО

Пионтковский ответил, что это произойдет на следующий день после капитуляции России. "Тогда Украина будет принята в НАТО в течение нескольких часов", – заявил он.

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