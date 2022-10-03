Про це 24 каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" та член Атлантичної ради Юрій Романюк. За його словами, проблеми можуть виникнути з Угорщиною. Також є підозри щодо уряду в Греції, який, щоправда, може змінити свою думку після фінансової допомоги від США, ЄС або МВФ на 1 – 2 мільярди доларів.

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Деякі політологи гіпотетично припускають, що можуть виникнути проблеми з новим коаліційним урядом Італії. Його представники можуть тиснути на майбутню прем'єрку Джорджу Мелоні. Однак там теж можна домовитися.

Україні потрібно виконати "домашнє завдання", яке вона не дуже хоче робити

Романюк наголошує – після перемоги над Росією в жодної країни НАТО не буде морального права відмовити Україні у вступі. Однак Києву також потрібно виконати своє "домашнє завдання". Якщо за військовими критеріями Збройні Сили – еталон, то за політичними ще є деякі завдання.

Україні треба виконати своє "домашнє завдання", яке вона не дуже хоче виконувати, як мінімум, останні 7 років. Реформувати СБУ, демократизувати суспільство… Там є багато факторів, які збігаються з копенгагенськими критеріями для вступу в ЄС. Верховенство права, реформа судової системи, прокуратури тощо,

– зазначив Романюк.

Він визнає, що Україна вже майже на 90% виконала усі критерії. Однак потрібно вирішити ще деякі проблемні питання. На це достатньо 7 – 8 місяців, щоб до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться влітку 2023 року, бути повністю готовими.

Експерт наголошує, що ці критерії не можна ігнорувати. Потрібно далі працювати над проблемними питаннями. Тоді Україна зможе просто й легко вступити в НАТО, як це станеться у випадку з Швецією та Фінляндією.

Юрій Романюк про наступний крок для вступу України в НАТО: дивіться відео

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