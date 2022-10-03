Найближчим часом варто очікувати, що список таких країн, прихильних до вступу України, буде розширюватися. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

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Перспективи вступу України до НАТО

На думку фахівця, деякі члени Альянсу не готові саме зараз взяти Україну в НАТО, враховуючи пряму війну проти Росії, яка триває досі. Втім, цю ситуацію в керівництві української держави чудово усвідомлюють.

Але те, що президент Зеленський і керівництво країни зробили такий рішучий крок, не побоялися – свідчить про те, що ми прагнули не лише дати таку негайну відповідь Путіну. Це й тактика. Ми таким чином, підіймаючи планку, вимагаємо чіткої відповіді,

– пояснює Володимир Фесенко.

За його словами, Україна фактично підштовхує своїх партнерів, аби вони визначилися. Відтак експерт переконаний, що питання про прискорене приєднання України буде вирішуватися одразу після завершення війни.

"Другий важливий момент – самим фактом реагування на нашу заявку ми примушуємо наших партнерів більш активно й більш дієво нам допомагати. Зверніть увагу, як відреагували ті діячі, які просять "не поспішати". Вони кажуть, що зараз головний пріоритет – допомога Україні", – зауважив фахівець.

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Експерт також зазначив, що таку тактику від початку війни Володимир Зеленський застосовував вже неодноразово. Мовляв, він максимально підіймає планку, вимагаючи більшого, для того, щоб отримати необхідне саме зараз.

Ще один важливий момент – це більш потужне просування теми міжнародних гарантій для України. Пропозиції вже є – від групи Єрмака Расмуссена, тепер треба прискорити реакцію наших партнерів,

– пояснює Володимир Фесенко.

За його словами, наслідком має стати початок переговорів про те, в якій формі та яким чином це буде оформлено. Адже потрібно буде оформити цілу низку договорів.

"Тому в цьому сенсі, я думаю, це така гра на перспективу. Але вона спрямована на те, щоб прискорити темпи – і нашої інтеграції з НАТО, темпи й масштаби допомоги Україні та надання нам необхідних гарантій безпеки", – пояснив політолог.

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