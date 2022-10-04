Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает 24 канал.

Важно Согласовывала ли Украина с НАТО свою заявку перед подачей: объяснение Жданова

Как напомнил Жовква, по результатам заседания СНБО президентом Украины, премьер-министром и председателем Верховной Рады направлено обращение в Североатлантическую организацию по заявке Украины относительно членства.

На сегодняшний день генеральный секретарь Альянса получил эту заявку официально путем ноты от Украины и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического Совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе,

– отметил Жовква.

Обратите внимание! После жалкой попытки России аннексировать территорию Украины, наша страна подала заявку на вступление в НАТО по сокращенной процедуре. Это решение поддерживает почти 90% опрошенных украинцев . Сейчас поддержка вступления в НАТО – самая высокая за историю наблюдений.

Что эксперты говорят о вступлении Украины в НАТО

Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский : "70 лет НАТО готовилось исполнить свой священный долг – защитить цивилизационный мир Запада от восточной орды. Кто эту функцию выполняет сейчас? Украинская армия".

Андрей Пионтковский Политолог Владимир Фесенко : "Украина фактически подталкивает своих партнеров, чтобы они определились. Вопрос об ускоренном присоединении Украины будет решаться сразу после завершения войны".

Владимир Фесенко Политический и экономический эксперт Валерий Клочок : "Подача заявки на ускоренное вступление в НАТО состоялась именно в тот день, когда Путин подписал так называемые "международные договоры" о признании независимыми отдельных регионов Украины. Таким образом Путину сказали: "На каждый шаг ты будешь получать еще больше противостояния".

Украина подала заявку на вступление в НАТО: главное