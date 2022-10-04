Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает 24 канал.
Важно Согласовывала ли Украина с НАТО свою заявку перед подачей: объяснение Жданова
Как напомнил Жовква, по результатам заседания СНБО президентом Украины, премьер-министром и председателем Верховной Рады направлено обращение в Североатлантическую организацию по заявке Украины относительно членства.
На сегодняшний день генеральный секретарь Альянса получил эту заявку официально путем ноты от Украины и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического Совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе,
– отметил Жовква.
Что эксперты говорят о вступлении Украины в НАТО
- Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский: "70 лет НАТО готовилось исполнить свой священный долг – защитить цивилизационный мир Запада от восточной орды. Кто эту функцию выполняет сейчас? Украинская армия".
- Политолог Владимир Фесенко: "Украина фактически подталкивает своих партнеров, чтобы они определились. Вопрос об ускоренном присоединении Украины будет решаться сразу после завершения войны".
- Политический и экономический эксперт Валерий Клочок: "Подача заявки на ускоренное вступление в НАТО состоялась именно в тот день, когда Путин подписал так называемые "международные договоры" о признании независимыми отдельных регионов Украины. Таким образом Путину сказали: "На каждый шаг ты будешь получать еще больше противостояния".
Украина подала заявку на вступление в НАТО: главное
- 30 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла свой путь в НАТО и подает заявку в Североатлантический альянс. Переговоры продолжались уже некоторое время, и сегодня Альянс уже готов по-другому воспринимать Украину.
- После этого лидеры 9 стран НАТО в Восточной и Центральной Европе отметили поддержку суверенитета нашего государства и призвали увеличить военную помощь Украине.
- В Пентагоне назвали обязательное условие вступления Украины в Североатлантический альянс. Главное – коллективное решение всех государств-членов.
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