Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что существует два варианта принятия такого решения, которые равнозначны и оба имеют право на существование.

Читайте также Поддержка вступления в НАТО – самая высокая за всю историю наблюдений: свежий опрос

Первый, по словам Олега Жданова – Украина действительно согласовала заявку на вступление в НАТО с Великобританией и США, в таком случае это был согласованный шаг, который стал рычагом давления на Россию по сдерживанию в применении ядерного оружия.

То есть, заявка от Украины "на столе", а как только Россия начинает угрожать ядерным оружием – ее начинают прорабатывать и по ускоренной процедуре все происходит.

– предполагает эксперт.

И еще один вариант, по мнению военного эксперта – такое решение было рекомендацией от СНБО, для того, чтобы обезопасить себя от российского ядерного оружия, или же наша власть решила сыграть в свою игру.

Детальнее о том, согласовала ли Украина заявку на вступление в НАТО: смотрите видео

"В чем могла быть игра – наша власть могла еще раз обратиться в Альянс с прямым вопросом: берете или не берете", – отмечает Жданов.

По словам полковника запаса, теперь понятно, почему сразу после выступления Путина Эрдоган выступил с заявлением к кремлевскому диктатору, чтобы тот оставил "еще один шанс для переговорного процесса в Анкаре".

Что нужно знать о вступлении Украины в НАТО

30 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла свой путь в НАТО и подает заявку в Североатлантический альянс. Переговоры продолжались уже некоторое время, и сегодня Альянс уже готов по-другому воспринимать Украину.

После этого лидеры 9 стран НАТО в Восточной и Центральной Европе отметили поддержку суверенитета нашего государства и призвали увеличить военную помощь Украине. Кроме того, они акцентировали внимание на поддержке решения Бухарестского саммита НАТО 2008, на котором тогдашний Генсек Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина и Грузия в будущем станут членами НАТО.

В Пентагоне назвали обязательное условие вступления Украины в Североатлантический альянс. Главное – коллективное решение всех государств-членов.