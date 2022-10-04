Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що існує два варіанти прийняття такого рішення, які є рівнозначними та обидва мають право на існування.

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Перший, за словами Олега Жданова – Україна дійсно погодила заявку на вступ до НАТО з Великою Британією та США, в такому випадку це був погоджений крок, який став важелем тиску на Росію щодо стримування у застосуванні ядерної зброї.

Тобто, заявка від України "на столі", а як тільки Росія починає погрожувати ядерною зброєю – її починають опрацьовувати і за пришвидшеною процедурою все відбувається,

– припускає експерт.

І ще один варіант, на думку військового експерта – таке рішення було рекомендацією від РНБО, для того, аби убезпечити себе від російської ядерної зброї, або ж наша влада вирішила зіграти у свою гру.

Детальніше про те, чи погодила Україна заявку на вступ до НАТО: дивіться відео

"В чому могла бути гра – наша влада могла вкотре звернутися до Альянсу із прямим запитанням: берете або не берете", – зазначає Жданов.

За словами полковника запасу, тепер зрозуміло, чому одразу після виступу Путіна, Ердоган виступив із заявою до кремлівського диктатора, аби той залишив "ще один шанс для переговорного процесу в Анкарі".

Що потрібно знати про вступ України до НАТО

30 вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна вже пройшла свій шлях до НАТО і подає заявку до Північноатлантичного Альянсу. Переговори про це тривали вже певний час, і сьогодні Альянс вже готовий по-іншому сприймати Україну.

Після цього лідери 9 країн НАТО у Східній та Центральній Європі наголосили на підтримці суверенітету нашої держави та закликали збільшити військову допомогу Україні. Крім того, вони акцентували на підтримці рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 на якому тодішній Генсек Яап де Хооп Схеффер заявив, що Україна та Грузія у майбутньому стануть членами НАТО.

У Пентагоні назвали обов'язкову умову вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Головне – колективне рішення усіх держав-членів.