Масові ракетні обстріли Росії проти України засудила трійка ОБСЄ. Йдеться про генеральну секретарку, президентку та генерального секретаря ПA ОБСЄ.
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ОБСЄ назвала масовані обстріли невибірковими цілями ударів Росії
В ОБСЄ заявили, що обстріли житлових будинків, вулиць, парків та дитячих майданчиків – є невибірковими цілями ударів Росії по українських містах.
Ці жахливі військові дії втілюють повну зневагу та порушення міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права. Єдина причина цих брутальних і жорстоких актів – ширити терор і компенсувати невдачі з досягненням тактичних і стратегічних цілей,
– йдеться у повідомленні.
В ОБСЄ запевнили, що продовжать підтримувати Україну.
"Ми єдині зі сміливим народом України й надалі віддані підтримці його благородної справи захисту наших спільних цінностей та основних зобов'язань ОБСЄ", – повідомили там.
У НАТО запевнили в безстроковій підтримці України
На масовані ракетні обстріли відреагував і генсек НАТО Єнс Столтенберг. У понеділок, 10 жовтня, він провів розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
Розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і засудив жахливі та невибіркові напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні,
– зазначив генсек НАТО.
При цьому Столтенберг наголосив, що НАТО "надалі підтримуватиме відважний український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно".
Масовані ракетні удари: що відомо
- Російські військові зранку 10 жовтня масово атакували Україну ракетами та іранськими дронами-камікадзе. Під вогнем ворога опинилося 14 регіонів, серед яких такі міста як Київ, Львів, Харків, Дніпро та інші. Ціллю окупантів стали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.
- У Генштаб ЗСУ повідомили, що Росія використала 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136". Українським підрозділам ППО вдалося знищити 56 цілей. Серед них 43 крилаті ракети та 13 БпЛА, з яких 10 типу "камікадзе".
- Унаслідок терористичної атаки Росії загинуло 14 людей, ще понад 80 поранено. Масовані ракетні удари засудили країни Заходу, серед яких США, Велика Британія, Франція, Німеччина та інші. У відповідь на дії Росії країни Заходу та ЄС обіцяють посилити військову підтримку України.
- Слід зазначити, що масовані обстріли України продовжилися 11 жовтня. Росія масово атакує українські міста дронами, проте вдало працюють підрозділи ППО.
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