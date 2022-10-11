Масові ракетні обстріли Росії проти України засудила трійка ОБСЄ. Йдеться про генеральну секретарку, президентку та генерального секретаря ПA ОБСЄ.

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ОБСЄ назвала масовані обстріли невибірковими цілями ударів Росії

В ОБСЄ заявили, що обстріли житлових будинків, вулиць, парків та дитячих майданчиків – є невибірковими цілями ударів Росії по українських містах.

Ці жахливі військові дії втілюють повну зневагу та порушення міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права. Єдина причина цих брутальних і жорстоких актів – ширити терор і компенсувати невдачі з досягненням тактичних і стратегічних цілей,

– йдеться у повідомленні.

В ОБСЄ запевнили, що продовжать підтримувати Україну.

"Ми єдині зі сміливим народом України й надалі віддані підтримці його благородної справи захисту наших спільних цінностей та основних зобов'язань ОБСЄ", – повідомили там.

У НАТО запевнили в безстроковій підтримці України

На масовані ракетні обстріли відреагував і генсек НАТО Єнс Столтенберг. У понеділок, 10 жовтня, він провів розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і засудив жахливі та невибіркові напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні,

– зазначив генсек НАТО.

При цьому Столтенберг наголосив, що НАТО "надалі підтримуватиме відважний український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно".

Масовані ракетні удари: що відомо

Російські військові зранку 10 жовтня масово атакували Україну ракетами та іранськими дронами-камікадзе. Під вогнем ворога опинилося 14 регіонів, серед яких такі міста як Київ, Львів, Харків, Дніпро та інші. Ціллю окупантів стали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

У Генштаб ЗСУ повідомили, що Росія використала 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136". Українським підрозділам ППО вдалося знищити 56 цілей. Серед них 43 крилаті ракети та 13 БпЛА, з яких 10 типу "камікадзе".

Унаслідок терористичної атаки Росії загинуло 14 людей, ще понад 80 поранено. Масовані ракетні удари засудили країни Заходу, серед яких США, Велика Британія, Франція, Німеччина та інші. У відповідь на дії Росії країни Заходу та ЄС обіцяють посилити військову підтримку України.

Слід зазначити, що масовані обстріли України продовжилися 11 жовтня. Росія масово атакує українські міста дронами, проте вдало працюють підрозділи ППО.

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