Відповідну інформацію президент України Володимир Зеленський розповів під час виступу на засіданні "Великої сімки" 11 жовтня. Президент пригадав про диверсії Росії в Європі.

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Зеленський розповів про терор Росії в Європі

Володимир Зеленський пригадав, що Кремль у своєму терорі не обмежується тільки ракетами.

Бачимо диверсії проти газогонів в Балтійському морі і проти критично важливих кабелів у Європі. Бачимо енергетичну кризу, продовольчу кризу і штучну загрозу голоду для африканських і азійських країн. І хто це все робить? Хто провокує і розпалює? Держава-терорист. І це Росія,

– зауважив Зеленський.

За його словами, Росія хоче спровокувати хаос в Україні і в усьому демократичному світі і тому використовує усе:

від ракетних ударів до захоплення атомної станції, погроз радіаційною катастрофою;

від диверсій проти інфраструктури в Європі до свідомої спроби знищити енергооб'єкти України.

Росія досі є загрозою

Володимир Зеленський подякував усім країнам за допомогу, адже вона велика та суттєва.

Але керівник Росії, який зараз знаходиться на завершальному етапі свого правління, все ще має можливість до підвищення ескалації. Ця його можливість є загрозою для усіх нас,

– пояснив Зеленський.

Він додав, що ми зможемо подолати цю загрозу, адже у нас є формула миру.

"І зараз, реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми і спробу анексії нашої території, ми можемо застосувати формулу миру так, щоб у держави-терориста не залишилося жодного шансу", – запевнив президент України.

Варто пригадати, що Володимир Зеленський виступив на засіданні "Великої сімки" 11 жовтня. Саміт відбувся позачергово на тлі масованих ракетних ударів з боку Росії по території України.

Президент України розповів, що 10 та 11 жовтня Росія здійснила масовані атаки по Україні. Зокрема, Зеленський пригадав, що:

з 10 жовтня ворог вже застосував понад 100 крилатих ракет і десятки різних безпілотників, включно з іранськими "Шахідами";

плюс 28 пусків російських ракет;

це тільки за ранок 11 жовтня;

ще 84 ракети Росія випустила по Україні за 10 жовтня.

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