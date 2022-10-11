Саме засудження дій країни-агресорки і реакцію світу на це були основними тезами президента України на засіданні G7.

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На початку свого виступу Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за те, що той позачергово скликав саміт G7. Це є надзвичайно важливим на тлі масованих ракетних ударів з боку Росії по території України.

Починаючи з 10 жовтня ворог вже застосував понад 100 крилатих ракет і десятки різних безпілотників, включно з іранськими "Шахідами". Плюс 28 пусків російських ракет. І це тільки за ранок 11 жовтня. Ще 84 ракети Росія випустила по Україні за 10 жовтня,

– наголосив Зеленський.

Головні тези Зеленського на саміті G7

Український лідер підкреслив, що всі політики Європи та світу мають бути свідомі того, що це ворог – не тільки України. Це ворог і кожного з вас. Росія поводиться як країна-терорист, зокрема влаштовує:

диверсії проти газогонів в Балтійському морі і проти критично важливих кабелів у Європі;

енергетичну та продовольчу кризи, а також створює штучну загрозу голоду для африканських і азійських країн.

Виступ Зеленського на саміті G7: дивіться відео

Ворог хоче спровокувати хаос в Україні і в усьому демократичному світі і тому використовує усе – від ракетних ударів до захоплення атомної станції, погроз радіаційною катастрофою, від диверсій проти інфраструктури в Європі до свідомої спроби знищити енергообʼєкти України. Зеленський закликав світ зупинити Росію.

Путін все ще має можливість до підвищення ескалації, тому світові потрібна формула миру

Український лідер подякував партнерам України за надану допомогу, але, за його словами, керівник Росії, все ще має можливість до підвищення ескалації.

Ця його можливість є загрозою для усіх нас. Але ми можемо подолати цю загрозу. У нас є формула миру. І зараз, реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми і спробу анексії нашої території, ми можемо застосувати формулу миру так, щоб у держави-терориста не залишилося жодного шансу,

– заявив президент.

Що передбачає українська формула миру

Оборонна підтримка. Повітряний щит для України. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору – ракетні удари – перестануть працювати.

Територіальна цілісність України.

Покарання країни-агресора за її злочини. Хто розпочав збройну агресію – той міжнародний злочинець і має бути засуджений.

"Захист територіальної цілісності України – це захист усього міжнародного правопорядку, починаючи від Статуту ООН. Різні потенційні агресори у світі спостерігають зараз за реакцією демократій на влаштований Росією фарс із псевдореферендумами і спробою анексії. Росія має бути повністю ізольована і покарана", – підсумував Зеленський.

Він також подякував усім європейським друзям за восьмий санкційний пакет. Але зауважив, що Росія почала новий етап ескалації, а отже потрібен новий санкційний пакет.

З Путіним немає про що домовлятися

Зеленський закликав визнати й очевидний факт: із цим керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути і діалогу. Після російських ударів, усіх вбивств, усіх знущань з мирних людей і міжнародного права, ваші ж суспільства вас не зрозуміють, якщо не обірвати будь-які перспективи цього керівника терору.

Ми усі у світі маємо усвідомити: розмови можуть бути або з іншим керівником Росії – який визнаватиме Статут ООН, базові принципи людяності, територіальну цілісність України, – або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир – і ця людина в Москві,

– додав український лідер.

Україна бачить загрозу з території Білорусі

Президент зазначив, що мир можливий не просто тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він – з усіма сусідами.

"І я хочу звернути увагу на одну країну. Територія Білорусі вже застосовується для ударів по Україні. І зараз бачимо більшу загрозу. Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі", – наголосив він.

Володимир Зеленський запропонував розмістити на кордоні України і Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Зараз визначальний час. Цей керівник Росії, відчуваючи наближення свого фіналу, пробує терористичним ривком примусити демократичний світ здатися. Терорист повинен програти. Він має постійно відчувати, що відповідальність за терор є. Давайте це забезпечимо,

– закликав Зеленський.

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