Так, лише за добу українці задонатили 352 мільйони гривень, за які куплять десятки дронів-камікадзе.

Важливо Сергій Притула відверто розповів, через що плаче під час війни

Організаторами збору виступили активіст Сергій Стерненко та волонтер Сергій Притула. Вони радісно повідомили, що українці назбирали у кілька разів більше, ніж очікувалося.

З цих коштів ми купуємо 50 (це поки максимум який можна купити) дронів-камікадзе RAM II з наземними станціями на суму 100 мільйонів гривень. Але оскільки мі зібрали в рази більше аніж планували, то лишається ще 252 мільйони. І вони також підуть на винищення російських окупантів,

– зауважив Стерненко.

Деталі він пообіцяв оприлюднити згодом. Однак, за словами Стерненка, це точно викличе багато "бавовни". Сергій Притула подякував всім, хто долучився до збору, заявивши, що для українців немає слова "неможливо".

Стерненко та Притула розповіли про досягнення збору: дивіться відео