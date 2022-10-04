Маск зазначив, що Крим є "помилкою Хрущова", який нібито подарував півострів. Українці вирішили зібрати для нього гроші на підручник з історії.

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Що придбають на зібрані гроші

Про завершення збору коштів на книжку для Маска повідомив шоумен та волонтер Сергій Притула. Залишок, від грошей на підручник використають на потреби українських захисників.

Наша кампанія зі збору коштів на підручник історії України для Ілона завершена! Нам вдалося зібрати 63 100 доларів. Велика подяка всім, хто приєднався до наших зусиль! У нас є достатньо коштів, щоб придбати підручник, а також радіоприймачі Motorola R7 для наших Збройних Сил. Україна стоїть і бореться!, – заявив Притула.

Притула відзвітував про отримані гроші / Скриншот Сергія Притули

Реакція Кислиці

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав, що хоч SpaceX заявляє про благодійність для України та надання терміналів Starlink, але за це платять США та низка інших країн. Дипломат відреагував на заяви Маска, що Україна не переможе у тотальній війні. Кислиця навів цитату національного героя Індії Магатму Ґанді.

"Там, де є лише вибір між боягузтвом і насильством, я б радив насильство. Я б волів, щоб Індія вдалася до зброї, щоб захистити свою честь, ніж щоб вона, у боягузливий спосіб, стала або залишилася безпорадним свідком власного безчестя", – процитував Ґанді Кислиця.

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Допис Маска у твіттері: коротко