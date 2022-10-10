На що збирають гроші українці

Активісти збирають гроші на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Вони допоможуть ефективно нищити ворога.

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Друзі, збираємо на помсту! Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Росіяни розлютили українців масованими ракетними обстрілами зранку 10 жовтня. Тому цей день уже сьогодні,

– заявив Притула.

Волонтери додали, що, якщо росіяни хочуть закидувати наші міста ракетами й іранськими дронами-камікадзе, то у нас є відповідь. Українці з великим завзяттям долучилися до збору і станом на 16:50 вже скинули 116 мільйонів гривень.

Як долучитися до збору

Рахунки Благодійного Фонду Сергія Притули:

Банка Сергія Стерненка – за посиланням.

Що відомо про безпілотники RAM ІІ UAV

RAM ІІ UAV – це сучасний безпілотник, який створений на базі одного з найкращих українського БпЛА "Лелека-100". Бойова частина дрона-камікадзе важить до 3 кг. Він може нести бронебійну, термобаричну або осколково-фугасну бойову частину, залежно від типу цілі.

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