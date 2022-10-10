На что собирают деньги украинцы

Активисты собирают деньги на дроны-камикадзе RAM II UAV. Они помогут эффективно уничтожать врага.

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Друзья, собираем на месть! Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный урод внес свои коррективы. Россияне разозлили украинцев массированными ракетными обстрелами утром 10 октября. Потому этот день уже сегодня,

– заявил Притула.

Волонтеры добавили, что если россияне хотят забрасывать наши города ракетами и иранскими дронами-камикадзе, то у нас есть ответ. Украинцы с большим рвением присоединились к сбору и к 16:50 уже сбросили 116 миллионов гривен.

Как присоединиться к сбору

Счета Благотворительного Фонда Сергея Притулы:

Банка Сергея Стерненко – по ссылке .

Что известно о беспилотниках RAM II UAV

RAM II UAV – это современный беспилотник, созданный на базе одного из лучших украинского БпЛА "Аист-100". Боевая часть дрона-камикадзе весит до 3 кг. Он может нести бронебойную, термобарическую или осколочно-фугасную боевую часть в зависимости от типа цели.

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