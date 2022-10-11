Відповідну заяву вони зробили на другий день масованих обстрілів України, які здійснює Кремль. У цей день відбулась зустріч з Володимиром Зеленським у режимі онлайн.

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Країни "Великої сімки" пообіцяли Україні підтримку

Члени "Великої семи" сьогодні (мовиться про 11 жовтня – 24 канал) пообіцяли підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" після війни з Росією,

– мовиться в повідомленні.

Видання зауважило, що про це мовиться у проєкті заяви, з якою ознайомилось видання. У документі країни "Великої сімки" пообіцяли надавати Україні:

фінансову;

гуманітарну;

військову;

дипломатичну;

та юридичну підтримку.

"Ми запевнили президента Зеленського в тому, що ми непохитні в нашій прихильності до надання підтримки, необхідної Україні для захисту її суверенітету та територіальної цілісності", – мовиться в проєкті заяви.

Окрім того, країни "Великої сімки", зокрема США, Велика Британія та Німеччина, не запропонували зброї або конкретних нових кроків, які вони зроблять. Однак попередили Кремль, що будь-які атаки на західну інфраструктуру будуть зустрінуті "єдиною та рішучою відповіддю", маючи на увазі нещодавній "саботаж" газопроводу "Північний потік".

Варто пригадати, що Володимир Зеленський 11 жовтня виступив на засіданні "Великої сімки". Президент розповів світовим лідерам про теракти Росії проти України та воєнні злочини окупантів. Детальніше про теми виступу президента читайте за посиланням.

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