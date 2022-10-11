Соответствующее заявление они сделали на второй день массированных обстрелов Украины, которые осуществляет Кремль. В этот день состоялась встреча с Владимиром Зеленским в режиме онлайн.

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Страны "Большой семерки" пообещали Украине поддержку

Члены "Большой семи" сегодня (говорится об 11 октября – 24 канале) пообещали поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно" после войны с Россией,

– говорится в сообщении.

Издание отметило, что об этом говорится в проекте заявления, с которым ознакомилось издание. В документе страны "Большой семерки" пообещали предоставлять Украине:

финансовую;

гуманитарную;

военную;

дипломатическую;

и юридическую поддержку.

"Мы заверили президента Зеленского в том, что мы непоколебимы в нашей приверженности к оказанию поддержки, необходимой Украине для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", – говорится в проекте заявления.

Кроме того, страны "Большой семерки", в том числе США, Великобритания и Германия, не предложили оружия или конкретных новых шагов, которые они предпримут. Однако предупредили Кремль, что любые атаки на западную инфраструктуру будут встречены "единым и решительным ответом", имея в виду недавний "саботаж" газопровода "Северный поток".

Следует вспомнить, что Владимир Зеленский 11 октября выступил на заседании "Большой семерки". Президент рассказал мировым лидерам о терактах России против Украины и военных преступлениях оккупантов. Подробнее о темах выступления президента читайте по ссылке .