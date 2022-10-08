Однак мешканці Херсонщини вже можуть отримувати правдиву інформацію й у таку "інформаційну обробку" не вірять. Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Зверніть увагу Прорив ЗСУ: ОК "Південь" розповіли про моральний стан ворога

Речниця зазначила, що окупанти та колаборанти спрямували "свій бойовий дух" у звичне русло.

Таке враження, що у них пограбунок – це спосіб релаксації або зняття стресу. Вони почали масово оббігати крамниці Херсона, Каховки та інших населених пунктів, де вони ще розгорнуті. Вони забирають все, що є під рукою й пакують валізи. При тому, вони сповіщають всіх, що збираються на Миколаїв. Це у них така інформаційна "обробка",

– пояснила Гуменюк.

Чим займаються окупанти у Херсоні: дивіться відео

За її словами, росіяни намагаються переконати місцеве населення Херсонщини у тому, що вони не спрямовані у бік Лівобережжя, а нібито збираються залишати цю територію і "йти далі".

"Але ми маємо можливість спілкуватися й доносити правдиву інформацію до багатьох територій Херсонщини, де відновили мобільний зв'язок. Ми можемо сповіщати правдиву інформацію, куди вони можуть бути спрямовані. Ну і херсонці знають курс "російського військового корабля", тому це для окупантів поки "по Дніпру і вниз – до моря", – резюмувала Гуменюк.

Читайте також Контрнаступ на Півдні та Сході України: військовий експерт назвав відмінність

Вас також може зацікавити – як Гіркін готується до здачі Херсона: дивіться відео

Українські військові продовжують наступ на Півдні: що відомо