Однако жители Херсонской области уже могут получать правдивую информацию и в такую "информационную обработку" не верят. Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Спикер отметила, что оккупанты и коллаборанты направили "свой боевой дух" в привычное русло.

Такое впечатление, что у них ограбление – это способ релаксации или снятия стресса. Они начали массово обегать магазины Херсона, Каховки и других населенных пунктов, где они еще развернуты. Они забирают все, что есть под рукой и упаковывают чемоданы. При этом они извещают всех, что собираются на Николаев. Это у них такая информационная "обработка",

– объяснила Гуменюк.

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По ее словам, россияне пытаются убедить местное население Херсона в том, что они не направлены в сторону Левобережья, а якобы собираются покидать эту территорию и "идти дальше".

"Но мы имеем возможность общаться и доносить правдивую информацию до многих территорий Херсонщины, где восстановили мобильную связь. Мы можем сообщать правдивую информацию, куда они могут быть направлены. Ну и херсонцы знают курс "российского военного корабля", поэтому это для оккупантов пока "по Днепру и вниз – к морю", – резюмировала Гуменюк.

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