Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає 24 канал. За його словами, Лаврову не залишилося нічого, окрім як відпрацьовувати роль пропагандиста для внутрішнього споживача.

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Він наголосив, що зі всього сказаного в інтерв'ю на реагування заслуговують лише чергові випади на адресу президента України.

Як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера не може. Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про "вказівки" з Вашингтона та Лондона. Режим Путіна втратив свій шанс на переговори. З терористами переговори не ведуть. Це загальна світова практика,

– підкреслив Ніколенко.

Як вже зазначав Володимир Зеленський, Україна вестиме перемовини з Росією за іншого російського президента, а також очевидно – іншого міністра закордонних справ.

"А на Лаврова чекає попереду іще багато інтерв'ю – в Гаазі, Бучі, Маріуполі або в іншому місті, яке буде визначене як місце проведення трибуналу над російськими воєнними злочинцями", – наголосив він.

Чому Зеленський не хоче говорити з Путіним

Україна офіційно відмовилася від переговорів з Росією. Зокрема, доки президентом країни-агресора буде Владімір Путін. Тим часом кремлівські посіпаки досі сподіваються, що ми погодимося на абсурдні умови окупанта.

Володимир Зеленський наголосив, що не в його принципах починати розмову з тим, хто ставить ультиматуми. Через це на сьогодні президент України не бачить підстав для переговорів з Росією.

Я не бачу жодного бажання з їхньої сторони, щоб бути конструктивними. Щодо їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін – 24 канал) чи хтось інший. Це мій принцип – я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми,

– заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що будь-які домовленості можливо досягнути лише за умови повного виведення російських військ з України.

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