Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает 24 канал. По его словам, Лаврову не осталось ничего кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя.

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Он подчеркнул, что из всего сказанного в интервью реагирования заслуживают лишь очередные выпады в адрес президента Украины.

Как ни пытается российская верхушка, а сломать волю украинского лидера не может. Бесится от своей слабости, поэтому и распространяет чепуху об "указаниях" из Вашингтона и Лондона. Режим Путина упустил свой шанс на переговоры. С террористами переговоры не ведутся. Это общая мировая практика,

– подчеркнул Николенко.

Как уже отмечал Владимир Зеленский, Украина будет вести переговоры с Россией по другому российскому президенту, а также очевидно – другому министру иностранных дел.

"А Лаврова ждет впереди еще много интервью – в Гааге, Буче, Мариуполе или в другом городе, который будет определен как место проведения трибунала над российскими военными преступниками", – подчеркнул он.

Почему Зеленский не хочет говорить с Путиным

Украина официально отказалась от переговоров с Россией. В частности, пока президентом страны-агрессора будет Владимир Путин. Тем временем кремлевские прихвостни до сих пор надеются, что мы согласимся на абсурдные условия оккупанта.

Владимир Зеленский подчеркнул, что не в его принципах начинать разговор с тем, кто ставит ультиматумы. Поэтому сегодня Президент Украины не видит оснований для переговоров с Россией.

Я не вижу ни желания с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – он (Путин – 24 канал) или кто-то другой. Это мой принцип – я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что любые договоренности можно достичь только при условии полного вывода российских войск из Украины.

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