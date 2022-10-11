Так, министр иностранных дел России "искренне" верит, что украинский президент якобы передумает и начнет вести с захватчиками переговоры. Такое заявление Лаврова распространяют российские СМИ.

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Очередной абсурд из уст Сергея Лаврова

Сергей Лавров уверен, что украинский президент якобы может "забыть" о своем решении. Прихвостень Путина убежден, что все, мол, зависит и от того, что прикажут делать в Вашингтоне или Лондоне.

Скажет "есть" и придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо. Он вообще-то артист,

– пренебрежительно заявил кремлевский приспешник.

Обратите внимание! СНБО принял решение о невозможности переговоров с Россией еще 30 сентября.

Пока Россией руководит Путин, переговоров не будет

Секретарь Совбеза Алексей Данилов отметил, что Украина не может согласиться на переговоры с государством-террористом. 4 октября соответствующее решение утвердил Владимир Зеленский.

Согласно документу, наши власти сядут за стол переговоров только после того, как Путина отстранят от должности президента. С полным текстом указа можно ознакомиться на сайте президента Украины.

Отметим, такое решение стало реакцией на аннексию наших территорий. 30 сентября Путин цинично заявил, что Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области входят в состав России. Впрочем, Украина и мировые лидеры осудили действия диктатора. Заверили, что никогда этого не признают.

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