Так, міністр закордонних справ Росії "щиро" вірить, що український президент нібито передумає і почне вести з загарбниками переговори. Таку заяву Лаврова поширюють російські ЗМІ.

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Черговий абсурд з уст Сєргєя Лаврова

Сєргєй Лавров впевнений, що український президент нібито може "забути" про своє рішення. Прихвостень Путіна переконаний, що все начебто залежить і від того, що накажуть робити у Вашингтоні чи Лондоні.

Скаже "є" і придумає, як це все пояснити, щоб не втрачати обличчя. Він взагалі-то артист,

– зневажливо заявив кремлівський посіпака.

Зверніть увагу! РНБО ухвалила рішення про неможливість переговорів із Росією ще 30 вересня.

Доки Росією керує Путін, перемовин не буде

Секретар Радбезу Олексій Данілов зазначив, Україна не може погодитися на переговори з державою-терористкою. 4 жовтня відповідне рішення затвердив Володимир Зеленський.

Згідно з документом, наша влада сяде за стіл переговорів тільки після того, як Путіна усунуть з посади президента. З повним текстом указу можна ознайомитися на сайті президента України.

Зазначимо, таке рішення стало реакцією на анексію наших територій. 30 вересня Путін цинічно заявив, що Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області входять до складу Росії. Втім, Україна та світові лідери засудили дії диктатора. Запевнили, що ніколи цього не визнають.

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