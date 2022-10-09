Про це 24 каналу сказав генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. За його словами, метод підриву не такий, що може бути використаний спецслужбами й нашою армією, яка могла використати якусь далекобійну ракетну або артилерійську зброю.

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Хто може стояти за вибухом на Кримському мосту

Ягун зазначив, що вітає пошкодження Кримського мосту, а також те, що це сталося саме наступного ранку після дня народження глави Кремля.

Я чітко переконаний, що українська сторона не має ніякого відношення до цієї події,

– сказав генерал-майор запасу СБУ.

Він вважає, що за вибухом може стояти будь-яка силова структура Росії. Найімовірніше, це спецслужби, які хочуть укотре роздмухати конфлікт між військовими й певними групами у Росії, щоб отримати якісь преференції від цієї боротьби.

Все дуже просто. Машина, яка, можливо, вибухнула, в'їжджала не з боку України, а з боку Росії. Сам метод реалізації цього вибуху був дивний,

– заявив Ягун.

За його словами, метод підриву мосту неприродний. Він не такий, що може бути використаний спецслужбами і тим паче нашої армії, яка могла використати якусь далекобійну ракетну або артилерійську зброю.

Тому я думаю, що, найімовірніше, якщо ця машина справді буда з вибухівкою, то була запущена якимись російськими спецслужбами. Вона мала можливість спокійно пройти контроль,

– зауважив генерал-майор запасу СБУ.

Адже, додав він, з обох боків в'їзду на міст стоїть спеціальна апаратура, яка визначає можливість перебування у вантажівках вибухових речовин. Це спеціальний аналізатор на кшталт сканера, який мав би точно показати наявність вибухівки в машині. Тому її просто пропустили без нагляду і в результаті було те, що сталося.

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Кому вигідний вибух на Кримському мосту

Ягун вважає, що це вигідно насамперед російським спецслужбам для того, щоб можна було перехопити ініціативу від військових, які зараз опинилися у досить дивній ситуації.

Я маю на увазі, що у Росії вперше військових відверто почали зневажати і звинувачувати в провалах, що відбуваються на війні в Україні,

– сказав він.

Генерал-майор запасу СБУ також не виключає, що могла діяти військова розвідка, щоб укотре вказати на ФСБ, як на основне джерело проблем з самого початку цієї "спецоперації".

Адже, зауважив Ягун, основний посил, який ішов від ФСБ, був про те, що Україна нібито готова прийняти окупацію. Мовилося про те, що у російських військ начебто вийде легка прогулянка нашою землею, а ЗСУ та інститути влади просто посипляться. Насправді ж нічого цього не відбулося.

Що може бути, якщо за цим стоїть ФСБ

Ягун певен, що ФСБ наразі неспроможна нічого перейняти, зокрема, керівництво "спецоперацією". Якщо вона сподівається на військову агентуру, на тих людей, які їй підконтрольні, то дуже помиляється.

Все ж таки це дві досить потужно конкуруючі між собою структури – армія і Головне управління Генерального штабу, яке колись називали і знали як ГУР Російської Федерації. Я думаю, що це протистояння буде дуже серйозним,

– заявив генерал-майор запасу СБУ.

На його думку, якщо це виллється у те, що зараз починаємо спостерігати, то все закінчиться тим, що росіяни будуть змушені покинути територію України без відповідної військової підтримки, військових кадрів і без розуміння того, що армія Росії насправді робить на території України. Адже перемога точно у них дуже далеко.

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