Об этом 24 каналу сказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. По его словам, метод подрыва не такой, который может быть использован спецслужбами и нашей армией, которая могла использовать какое-нибудь дальнобойное ракетное или артиллерийское оружие.

Обратите внимание Как после взрыва Крымский мост выглядит с высоты: появились спутниковые снимки

Кто может стоять за взрывом на Крымском мосту

Ягун отметил, что приветствует повреждение Крымского моста, а также то, что это произошло именно на следующее утро после дня рождения главы Кремля.

Я четко убежден, что украинская сторона не имеет никакого отношения к этому событию.

– сказал генерал-майор запаса СБУ.

Он считает, что за взрывом может стоять любая силовая структура России. Скорее всего, это спецслужбы, которые хотят в очередной раз раздуть конфликт между военными и определенными группами в России, чтобы получить какие-либо преференции от этой борьбы.

Всё очень просто. Взорвавшаяся машина въезжала не со стороны Украины, а со стороны России. Сам метод реализации этого взрыва был странный,

– заявил Ягун.

По его словам, метод подрыва моста неестественен. Он не такой, который может быть использован спецслужбами и тем более нашей армией, которая могла использовать какое-нибудь дальнобойное ракетное или артиллерийское оружие.

Поэтому я думаю, что скорее всего, если эта машина действительно была со взрывчаткой, то была запущена какими-то российскими спецслужбами. Она имела возможность спокойно пройти контроль,

– заметил генерал-майор запаса СБУ.

Ведь, добавил он, по обе стороны въезда на мост стоит специальная аппаратура, которая определяет возможность пребывания в грузовиках взрывчатых веществ. Это специальный анализатор вроде сканера, который должен точно показать наличие взрывчатки в машине. Поэтому ее просто пропустили без присмотра и в результате было произошедшее.

Ягун предположил, кто может быть исполнителем подрыва Крымского моста: смотрите видео

Кому выгоден взрыв на Крымском мосту

Ягун считает, что это выгодно, прежде всего, российским спецслужбам для того, чтобы можно было перехватить инициативу от военных, которые сейчас оказались в довольно странной ситуации.

Я имею в виду, что в России впервые военных откровенно начали презирать и обвинять в провалах, происходящих на войне в Украине,

– сказал он.

Генерал-майор запаса СБУ также не исключает, что могла действовать военная разведка, чтобы в очередной раз указать на ФСБ, как основной источник проблем с самого начала этой "спецоперации".

Ведь, заметил Ягун, основным посылом, который шел от ФСБ, было то, что Украина якобы готова принять оккупацию. Речь шла о том, что у российских войск вроде бы получится легкая прогулка по нашей земле, а ВСУ и институты власти просто посыпятся. На самом же деле ничего этого не произошло.

Что может быть, если за этим стоит ФСБ

Ягун уверен, что ФСБ пока не может ничего перенять, в частности, руководство "спецоперацией". Если она надеется на военную агентуру, на людей, которые ей подконтрольны, то очень ошибается.

Тем не менее, это две достаточно мощно конкурирующие между собой структуры – армия и Главное управление Генерального штаба, которое когда-то называли и знали как ГУР Российской Федерации. Я думаю, что это противостояние будет очень серьезным,

– заявил генерал-майор запаса СБУ.

По его мнению, если это выльется в то, что сейчас начинаем наблюдать, все закончится тем, что россияне будут вынуждены покинуть территорию Украины без соответствующей военной поддержки, военных кадров и без понимания того, что армия России на самом деле делает на территории Украины. Победа ведь точно от них очень далеко.

Взрыв на Крымском мосту: главное