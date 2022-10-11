Відповідну інформацію повідомили правоохоронці. За їхніми даними, подекуди виникли пожежі.

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Росіяни запустили по Запоріжжю понад 10 ракет

Сьогоднішній (мовиться про 11 жовтня – 24 канал) обстріл міста за кількістю ракет перевищив усі попередні,

– повідомила поліція.

За їхніми даними, росіяни вдруге поцілили по території реабілітаційного центру. Правоохоронці пригадали, що раніше там навчались діти з інвалідністю, а тепер – руїни, осколки та воронки від ракет.

Окрім того, правоохоронці встановили, що:

дві ворожі російські ракети вдарили по одному з автосалонів міста . Він спалахнув. Також вогонь знищив припарковані автівки. Вибухова хвиля пошкодила довколишні багатоповерхівки та прилеглу територію;

. Він спалахнув. Також вогонь знищив припарковані автівки. Вибухова хвиля пошкодила довколишні багатоповерхівки та прилеглу територію; декілька потраплянь було біля інших об'єктів цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджена зелена зона та скеля на території заповідника, водогін та декілька адміністративних будівель.

У результаті російського ракетного обстрілу смертельних осколкових поранень зазнав житель Запоріжжя,

– зафіксували правоохоронці.

Вони також повідомили, що за добу 11 жовтня в поліцію надійшло 29 повідомлень про руйнування.

Росіяни атакували Запоріжжя вночі

В ніч проти 11 жовтня російські окупанти обстріляли населені пункти Пологівського та Василівського районів.

Окрім того, з реактивної системи залпового вогню та артилерії били по Гуляйполі, Оріхові, Залізничному, Омельнику, Малинівці, Успенівці, Полтавці, Дорожнянці, Новомиколаївці, Новоданилівці, Новоандріївці, Темирівці, Ольгівському, Білогір’ї, Чарівному, Червоному, Малих Щербаках.

Поліція кваліфікувала ці атаки як порушення законів та звичаїв війни. На місцях ранкових і попередніх прильотів працює поліція, рятувальники, Служба безпеки, швидка, а також спеціалісти профільних служб.

Росія вдарила по 8 багатоповерхівках

Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що 11 жовтня від ворожого удару постраждали 8 багатоквартирних будинків. За його даними:

у двох багатоповерхівках, які зазнали найбільших ушкоджень, були вибиті вікна та рами;

в одному з будинків представники ОСББ та робітники "Запоріжремсервісу" вже закривають плитами OSB пошкоджені вікна на першому поверсі;

в іншому будинку проводять обстеження квартир та готують заявку на видачу ремонтних матеріалів із міського резерву.

Окрім того, рятувальники та комунальники продовжують розбирати завали та вивозити будівельне сміття з багатоповерхівки, в якій 9 жовтня Росія знищила під’їзд.

Також рятувальники працюють в приватному секторі, який окупанти атакували 9 жовтня. Спеціалісти Запоріжжяобленерго та відновлюють електрику.

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