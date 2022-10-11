Про це 24 каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко. За його словами, очевидно, що окупанти готувалися давно до цієї ракетної атаки. Так, Путін міг відповісти на контрнаступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині і вибухи на Кримському мосту.

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До вчорашньої атаки окупанти залучили літаки стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95. Ракети випускали також з кораблів Чорноморського флоту і берегових систем.

Кількість високоточної зброї в окупантів недостатня

Для удару по Україні окупанти зібрали високоточні ракети, серед яких були Х-555 та Х-101. Остання – досить рідкісна та нова, адже росіяни взяли її на озброєння лише у 2013 році.

Вона дуже коштовна. Але щось їх змусило стріляти ракетами, які мають дальність у 5500 кілометрів, на відстань менш ніж 1 тисячу кілометрів. Кількість високоточної зброї в них дійсно недостатня,

– зазначив Риженко.

Він підкреслив, що на початку повномасштабної війни окупанти практично щодня атакували Україну так званими "високоточними ракетами". Приблизно 3 – 4 місяців тому вони перейшли в режим "заощадження". Атаки такими ракетами відбуваються приблизно раз на 1 – 2 тижні.

Як наголошує Риженко, варто відзначити і позитивну роботу Повітряних сил ЗСУ. 10 жовтня росіяни запустили аж 84 ракети та 24 безпілотники. А українським військовим вдалося збити аж 56 повітряних цілей. Сьогодні військові теж знищили значну кількість ракет – 18 – 20 одиниць.

Росія сконцентрувалася для цього удару, використавши багато ресурсів – особливо високоточних ракет. Якась певна кількість в них лишилася, але небагато. Ми цю серйозну ситуацію пережили з честю та гідністю,

– наголосив Риженко.

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