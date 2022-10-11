Об этом 24 каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. По его словам, очевидно, что оккупанты готовились давно к этой ракетной атаке. Так, Путин мог ответить на контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях и взрывы на Крымском мосту.
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Ко вчерашней атаке оккупанты привлекли самолеты стратегической авиации Ту-160 и Ту-95. Ракеты выпускались также с кораблей Черноморского флота и береговых систем.
Количество высокоточного оружия у оккупантов недостаточное
Для удара по Украине оккупанты собрали высокоточные ракеты, среди которых были Х-555 и Х-101. Последняя – довольно редкая и новая, ведь россияне взяли ее на вооружение только в 2013 году.
Она очень ценна. Но что-то их заставило стрелять ракетами, имеющими дальность в 5500 километров, на расстояние менее 1 тысячи километров. Количество высокоточного оружия у них действительно недостаточное,
– отметил Рыженко.
Он подчеркнул, что в начале полномасштабной войны оккупанты практически ежедневно атаковали Украину так называемыми "высокоточными ракетами". Приблизительно 3 – 4 месяца назад они перешли в режим "сбережения". Атаки такими ракетами происходят примерно раз в 1 – 2 недели.
Как отмечает Рыженко, следует отметить и положительную работу Воздушных сил ВСУ. 10 октября россияне запустили 84 ракеты и 24 беспилотника. А украинским военным удалось сбить 56 воздушных целей. Сегодня военные тоже уничтожили значительное количество ракет – 18 – 20 единиц.
Россия сконцентрировалась для этого удара, использовав много ресурсов – особенно высокоточных ракет. Какое-то определенное количество у них осталось, но немного. Мы эту серьезную ситуацию пережили с честью и достоинством,
– подчеркнул Рыженко.
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Россияне специально бьют по критической инфраструктуре Украины
- 11 октября российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Украине. Как рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, россияне атаковали 4 подстанции в регионе. 2 из них – полностью уничтожили.
- Оккупанты также запустили ракеты по Днепропетровской области. Там многие населенные пункты в области находятся без света. В регионе был введен режим экономии электроэнергии.
- По состоянию на 19:20 во Львове и некоторых других регионах пропал свет.